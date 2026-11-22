Boca Juniors besiegt Atlético Mineiro im Finale der Copa Sudamericana. Kapitän Leandro Paredes fällt während des Interviews durch Hitzschlag aus, während die Mannschaft den ersten Titel seit 18 Jahren feiert.

Der argentinische Fußballklub Boca Juniors hat die Copa Sudamericana gewonnen und damit den ersten internationalen Titel nach 18 Jahren für den Verein aus Buenos Aires geholt. Im Finale setzte sich die Mannschaft am Samstag in der kolumbianischen Stadt Barranquilla mit einem klaren 2:0-Sieg (1:0 in der ersten Halbzeit) gegen den brasilianischen Vertreter Atlético Mineiro durch. Diese Trophäe ist die zweite Niederlage in Folge für Atlético in einem internationalen Endspiel, während Boca damit den Erfolg der Jahre 2004 und 2005 wiederholte.

Siegerinterview unterbrochen durch medizinischen Notfall

Kapitän Leandro Paredes sorgte kurz nach dem Abpfiff für einen Schock, als er mitten im Live-TV-Siegerinterview zusammenbrach. Der 32-jährige Weltmeister von 2022 erklärte zuvor noch, er wolle die Zeit mit den Teamkollegen genießen und für die gemeinsame Leistung danken, ehe er plötzlich zu Boden ging. Aufgrund der hochsommerlichen Temperaturen und der extrem hohen Luftfeuchtigkeit in Barranquilla litt der Mittelfeldspieler an einem Hitzschlag, was einen sofortigen medizinischen Eingriff erforderlich machte.

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Auswechselung und schnelle Genesung des Kapitäns

Paredes war bereits in der zweiten Halbzeit ausgewechselt worden, da er unter den körperlichen Belastungen der Hitze litt. Trotz des Vorfalls während des Interviews konnte er sich schnell erholen und war später bei der offiziellen Siegerehrung wieder voll bei Kräften. Dort feierte er den Triumph gemeinsam mit seiner Familie, nachdem er über Instagram bestätigt hatte, dass es sich lediglich um Schwindelgefühle gehandelt habe und er sich nun bei allen für die Glückwünsche bedankte.

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Torerofolge und politische Symbolik

Die entscheidenden Treffer zum 2:0-Endstand erzielten Santiago Ascacíbar in der 16. Minute sowie Miguel Merentiel zum Endstand in der 48. Minute. Das Stadion in Barranquilla war Zeuge der Rückkehr von Boca Juniors an die Spitze des südamerikanischen Fußballs. Im Zuge der Feierlichkeiten zeigte der Mitspieler Rodrigo Battaglia eine Flagge mit der Inschrift "Las Malvinas son argentinas", was den argentinischen Anspruch auf die Falklandinseln bekräftigte. Diese Botschaft war bereits während der Weltmeisterschaft im Sommer für Kontroversen in Europa gesorgt.

Qualifikation für die Recopa Sudamericana

Der Sieg sichert Boca Juniors die Teilnahme an der Recopa Sudamericana, dem direkten Duell der Sieger der Copa Libertadores und der Copa Sudamericana. Dieser Wettbewerb findet am kommenden Samstag statt und beginnt um 21 Uhr in Montevideo. Dort trifft der argentinische Vertreter auf den brasilianischen Klub Palmeiras São Paulo. Dabei wird Estudiantes de La Plata als Gegner genannt, was auf eine Unstimmigkeit in der Quelle hinweist, da Boca den Finalplatz bestritten hat.