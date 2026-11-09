Boca Juniors stehlen Titel von Rosario Central in der 96. Minute

Boca Juniors holen die argentinische Meisterschaft durch ein spätes Tor von Enner Valencia. Rosario Central musste nach früher Feier die Niederlage hinnehmen.

In der höchsten argentinischen Fußballliga, der Liga Profesional de Futbol, hat sich das Meisterstück des Jahres zugetragen. Die Boca Juniors sicherten sich den Meistertitel der Clausura in der allerletzten Spielminute. Damit endete die Freude der Fans vom Rivalen Rosario Central abrupt, die zuvor bereits die Krone gefeiert hatten. Diesem Szenario glich jenes von 2001, als der FC Bayern München den Titel nur knapp verpasste, weil der HSV in der Nachspielzeit noch das Ausglich erzielte. Der damalige Schalke-Präsident Rudi Assauer hat diese Situation einst prägnant mit den Worten beschrieben, dass wer zu früh feiere, meistens umsonst gefeiert habe.

Dramatische Wende im letzten Spielabschnitt

Die Entscheidung fiel am letzten Spieltag der Clausura-Saison in einem dramatischen Fernduell zwischen den beiden Top-Teams. Rosario Central stand dabei unter der Bedingung, dass die Boca Juniors in ihrem Spiel nur ein Unentschieden erreichen durften, um die Saison als Tabellenführer abzuschließen. Die Mannschaft um den ehemaligen PSG-Star Angél Di María legte nach. Mit einem 2:0-Sieg bei Estudiantes Rio Quart sicherte sich Central die Vorraussetzungen für den Titel. Die Tore erzielten Julián Fernández in der 44. Minute und Emanuel Coronel in der 86. Minute. Im anderen Stadion zwischen Boca Juniors und Defensa y Justicia stand es nach 90 Minuten noch 0:0.

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Frühe Jubelzüge und emotionale Reaktionen

Als der Abpfiff im Spiel von Boca Juniors ertönte, stürmten die Fans von Rosario Central auf den Rasen und feierten gemeinsam mit ihren Spielern den Gewinn der Meisterschaft. Doch diese Freude war von kürzerer Dauer. In der 76. Minute für die Boca Juniors eingewechselter Enner Valencia erzielte in der 96. Minute das entscheidende 1:0. Dieser Treffer bedeutete das Ende der Hoffnung für Rosario Central. Zunächst gab es Zweifel, ob das Tor gültig sei, da es möglicherweise mit einem Foul am Torhüter Matías Borgogno einherging. Die Schiedsrichter wiesen diese Bedenken jedoch zurück, sodass der Titel endgültig an Boca Juniors ging.

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Positionen der Akteure und Trainerkommentare

Nach dem pfeifton äußerte sich der Trainer von Rosario Central, Jorge Almirón, zur Situation. Er betonte, dass das Team sich verwirren habe lassen und zu früh jubelt sei, weil man sich von der Menge mitreißen ließ. Auf der anderen Seite zeigte sich der Boca-Kapitän Leandro Paredes von überwältigenden Gefühlen. Er erklärte, dass ihm die Worte fehlten, um seine Eindrücke zu beschreiben. Paredes betonte, dass er bis zur letzten Sekunde an den Sieg geglaubt und die Mannschaft konsequent weiter angegriffen habe. Für ihn war der Erfolg kein Glück, sondern das Ergebnis von Beständigkeit und harter Arbeit, die sich die Spieler verdient hätten.

Ergebnisse und Bedeutung für die Jahreswertung

In Argentinien ist die Meisterschaft zweigeteilt. Die Saison besteht aus einem Torneo Apertura und einem Torneo Clausura. Aus der Addition der Punkte beider Wettbewerbe errechnet sich die endgültige Jahreswertung, die sogenannte Tabla General. In dieser Tabelle stehen die Boca Juniors mit 63 Punkten nun ganz oben. Sie setzen sich damit mit einem Punkt Vorsprung vor Rosario Central durch. Dieser eiserne Abstand von nur einem einzigen Punkt unterstreicht die knappe und dramatische Natur der Titelentscheidung in der argentinischen Liga. Es bleibt ein denkwürdiges Kapitel in der Geschichte des südamerikanischen Fußballs.