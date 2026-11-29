Andrea Bocelli gastierte als Überraschung in der ARD-Show, während Moderator Stefan Silbereisen von akrobatischen Fehltritten, emotionalen Hommagen an verstorrene Künstler und Kritik an den Räumlichkeiten berichtete.

In Andrea Bocelli stand auch ein Weltstar als Überraschungsgast in der glitzernden Kulisse der traditionsreichen ARD -Show. Neben seinem Hit „Time to say Goodbye“ gab der Italiener auch seine Version von „O Tannenbaum“ zum Besten und pries nebenbei seine Deutschlandtour im kommenden Frühjahr an.

Doch zunächst wurde es tierisch: Sänger Andy Borg plauderte über seine angeblich acht Kilogramm schwere Katze, die seiner Frau eine Maus unter die Bettdecke gelegt hätte. – und legte sich mit ihm prompt auf die Nase. Als er Antony anwies – „Mach mal Platz, du musst dich hinsetzen!

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“ – passierte es. Antony setzte sich hin, Silbereisen wollte seine Beine in die Luft heben und purzelte auf einmal über den deutsch-britischen Moderator und Sänger.oder Vanessa Mai brachte Sänger Sascha andere Töne mit. Als sein Alter Ego Dick Brave präsentierte er eine englischsprachige Rockabilly-Version von Rolf Zuckowskis „Weihnachtsbäckerei“. Viele Auftritte wurden auch von Kinderchören und Tanzgruppen begleitet.