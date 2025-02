Bochum besiegt Dortmund im rheinischen Derby

Der VfL Bochum hat Borussia Dortmund im kleinen Derby mit 2:0 besiegt. Die Bochumer erarbeiteten sich durch zwei Tore von Georgios Masouras in der ersten Halbzeit einen überraschenden Sieg. Der BVB leistete in der ersten Halbzeit massive Schützenhilfe und wirkte nach dem Galaauftritt in der Champions League deutlich angeschlagen.

Der Borussia Dortmund erlitt eine herbe Niederlage im rheinischen Derby gegen den VfL Bochum am Samstagnachmittag (15. Februar 2025). Mit 0:2 sorgten die Bochumer für eine überraschende Wende, nachdem der BVB zuvor eine eindrucksvolle 3:0-Gala in der Champions League gefeiert hatte. In der ersten Halbzeit leistete Dortmund Schützenhilfe und erlaubte Bochum zwei einfache Tore. Georgios Masouras nutzte die Fehler der Dortmunder in der 33. und 35. Minute aus, um die Bochumer in Führung zu bringen.

Ein hanebüchener Rückpass von Niklas Süle direkt in die Laufbahn des Griechen war dabei besonders deutsch, der Sky-Experte Dietmar Hamann fassungslos zurückließ. \Hamann bezeichnete die Leistung des BVB in der Halbzeitpause als „sprachlos“ und kritisierte das schwache Auftreten der Mannschaft nach dem Galaauftritt in der Champions League. Auch Erik Meijer, sein Kollege im Kommentatorenstall, bemängelte das Abwehrverhalten des BVB vor dem ersten Gegentor. Die Niederlage bedeutet für den BVB einen weiteren Rückschlag im Kampf um die internationalen Plätze. Bochum hingegen schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf und gibt die Rote Laterne vorerst ab.





