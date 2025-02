Bochum besiegt Dortmund nach langem Warten

Der VfL Bochum feierte am Samstagabend einen 2:0-Sieg gegen Borussia Dortmund im Ruhrstadion. Masouras erzielte die beiden Tore für die Bochumer. Dortmund war in der Anfangsphase überrascht und konnte sich nicht gegen die offensive Spielweise der Bochumer behaupten.

Der VfL Bochum feierte am Samstagabend einen Heimsieg gegen den BVB. Nach seinem Wiederaufstieg 2021 gelang dem VfL Bochum erstmals wieder ein Erfolg gegen Dortmund. Das Spiel endete mit 2:0 für die Bochumer. Masouras erzielte in der 33. und 34. Minute die Tore für den VfL. Dortmund war in der Anfangsphase überrascht und konnte sich nicht gegen die offensive Spielweise der Bochumer behaupten. Die Gäste dominierten zwar zeitweise das Spiel, konnten aber keine Torgefahr entwickeln.

Bochum hingegen spielte mit einer erfrischenden Intensität und nutzte seine Torchancen effizient. Nach dem Wechsel dominierten die Bochumer das Spiel weiter und schränkten Dortmunds Möglichkeiten stark ein. Trotz einiger guter Chancen auf ein 3:0 für Bochum, blieb es am Ende beim 2:0 für die Gastgeber. Bochum ist damit zumindest bis morgen mit Heidenheim punktgleich und schließt die Lücke zur Relegation. Dortmund verlor das zweite Ligaspiel unter Niko Kovac und gerät weiter in den internationalen Platz-Druck.





