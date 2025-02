Bochum-Derby: Kovac erwartet Kampf und Einsatzbereitschaft

Niko Kovac ist sich der Herausforderungen bewusst, die sein Team im A-40-Derby gegen den VfL Bochum bewältigen muss. Der Trainer sieht ein schwieriges Spiel, das von Kampfgeist und Einsatzbereitschaft geprägt sein wird.

Niko Kovac ist vor dem Derby beim VfL Bochum mit Borussia Dortmund bestens vorbereitet. Der Trainer kennt das Stadion und die Mentalität der Bochumer aus seinen eigenen Zeiten als Profi. Er hat dort mit verschiedenen Mannschaften gespielt und stets gute Ergebnisse erzielt. Kovac weiß, dass die Bochumer in ihren Heimspielen besonders kämpferisch auftreten und nach den Punkten hungern.

Kovac betont, dass sein Team die mentale Stärke und den Kampfgeist mitbringen muss, um die drei Punkte aus dem Ruhrstadion mitzunehmen. Es wird kein einfaches Spiel, und die Leistungssteigerung nach der Pause macht den Trainer optimistisch. Vor allem der Auswärtssieg in Lissabon gegen Benfica, trotz einer schwachen ersten Halbzeit, zeigt die Charakterstärke der Mannschaft.Der Coach muss im Abwehrbereich einige Umstellungen vornehmen. Felix Nmecha ist weiterhin verletzt, und Carney Chukwuemeka hat nach seinem Debüt in Lissabon Knieprobleme. Rechtsverteidiger Julian Ryerson ist nach seiner Gelb-Roten Karte gesperrt, und Ramy Bensebaini hat eine Muskelverhärtung. Als Ersatz für Bensebaini könnte Daniel Svensson spielen, während Yan Couto eine Option auf der rechten Seite ist. Kovac betont jedoch, dass Couto erst kürzlich in die Bundesliga gekommen ist und er noch etwas Zeit benötigt, um ihn besser einzuschätzen. Niklas Süle, der nach zwei Verletzungen erst wieder zurückkehrt, ist ebenfalls als Ersatz möglich.





