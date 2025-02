Bochum empfängt Dortmund im Revierderby: Can the Teams Turn their Form Around?

The Revierderby takes center stage on Saturday as VfL Bochum welcomes Borussia Dortmund to their home turf. Both teams are struggling this season, with Dortmund languishing in 11th place and Bochum at the bottom of the table. Can either team use this clash to spark a turnaround?

Am 22. Spieltag der Bundesliga -Saison 2024/25 empfängt der VfL Bochum den Revier-Nachbarn Borussia Dortmund zum Derby. Die Spannung ist hoch, da beide Teams in einer schwierigen Situation stehen. Dortmund liegt mit 29 Punkten nur auf dem 11. Platz und konnte trotz des neuen Trainers Niko Kovac die erhoffte Wende nicht herbeiführen. Ein 1:2-Heimspiel-Niederlage gegen den VfB Stuttgart und der daraus resultierende Platzverweis für Julian Ryerson sorgen für zusätzliche Sorgen.

Der flexibel einsetzbare Norweger wird das Derby in Bochum verpassen.Auch beim VfL Bochum läuft es alles andere als optimal. Mit elf Punkten steht die Mannschaft von Coach Dieter Hecking nach wie vor auf dem letzten Platz der Bundesliga. Im letzten Spiel, einem Kellerduell in Kiel, verpasste Bochum trotz einer zwischenzeitlichen 2:1-Führung einen Befreiungsschlag. Das 2:2-Unentschieden zeigte zumindest, dass Torjäger Myron Boadu, der Leihspieler der AS Monaco, weiterhin eine prägende Rolle für die Bochumer spielt. Boadu erzielte beide Tore, doch nun fällt er für das Derby gegen den BVB verletzt aus.Das Revierderby wird am Samstag um 15:30 Uhr live auf Sky übertragen. Um das Spiel zu verfolgen, benötigt man ein Pay-TV-Abo bei Sky. Alternativ können Zuschauer den Livestream über WOW TV verfolgen, der ebenfalls ein kostenpflichtiges Abo erfordert





