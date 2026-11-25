Flachwitze sind umso witziger, je flacher sie sind. Diese hier sind absolut bodenlos. Gerade deshalb sind die Reaktionen darauf zum Wegschmeißen.

Wir wissen, die SWR3 Community hat Sinn für Humor. Und wir tun gern unser Bestes, damit ihr mit einem Lachen durch den Tag kommt! Was bietet sich da besser an, als Flachwitze?

So richtig flach müssen sie natürlich sein. So unterirdisch flach, dass man nicht ganz genau weiß, ob man eigentlich über den Witz gelacht hat – oder darüber, wie schlecht er war. Hast du auch richtig üble Flachwitze auf Lager? Wir sammeln sie hier in den Kommentaren!

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Bodenlose Flachwitze mit witzigen Reaktionen von Basti und Lea SWR3 Moderator Basti Müller und SWR3 Online-Redakteurin Lea Bischoff haben es ausprobiert. Sie erzählen sich gegenseitig absolut bodenlose Flachwitze. Hier kannst du dir das Video anschauen. Entscheide selbst, was lustiger ist – der Witz oder die Reaktionen der beiden: Du bist Fan von Flachwitzen?

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Dann folge uns am besten gleich auf Instagram. Hier gibts immer wieder bodenlose Witze – und auch Basti und Lea wirst du hier noch öfter sehen. SWR3Land sammelt bodenlose Flachwitze Hast du noch mehr richtig üble Flachwitze für uns? Dann lass uns hier gemeinsam in den Kommentaren sammeln und zusammen mit der SWR3 Community weiterlachen. 👇 Gefällt dir dieser Artikel? 0 0 0