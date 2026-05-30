Der Bodensee liegt derzeit bei einem Wasserstand von 309 Zentimetern. Dies ist 65 Zentimeter unter dem langjährigen Mittelwert. Der niedrigste Stand seit mehr als 50 Jahren ist ein Grund für Sorge. Die Experten rechnen mit einem leicht steigenden Wasserstand, aber ein Anstieg ist nur kurzfristig möglich.

Der Bodensee führt so wenig Wasser wie selten um diese Jahreszeit. Der Wasserstand liegt 65 Zentimeter unter dem langjährigen Mittelwert. Dies ist der niedrigste Stand seit mehr als 50 Jahren.

Der Alpenrhein, der Hauptzufluss des Bodensees, liegt unterdurchschnittlich. Die Experten rechnen mit einem leicht steigenden Wasserstand, aber ein Anstieg ist nur kurzfristig möglich. Damit der Wasserstand wieder gewohnte Werte erreicht, muss es anhaltend und flächendeckend regnen. Am Strand müssen längere Wege bis zum Wasser in Kauf genommen werden.

Insbesondere in den flachen Uferbereichen sind der niedrigere Wasserstand und die Schwierigkeiten beim Schwimmen deutlich wahrnehmbar. Trotzdem können in allen Strandbädern gebadet werden





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