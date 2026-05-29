Bodensee führt so wenig Wasser wie selten um diese Jahreszeit

Der Wasserstand am Pegel Konstanz liegt bei 309 Zentimetern, 65 Zentimeter unter dem langjährigen Mittelwert.

Der Bodensee führt derzeit so wenig Wasser wie selten um diese Jahreszeit. Der Wasserstand am Pegel Konstanz liegt bei 309 Zentimetern, 65 Zentimeter unter dem langjährigen Mittelwert.

Dies ist der niedrigste Stand seit mehr als 50 Jahren. Im vergangenen Frühjahr war der Wasserpegel im April bereits deutlich niedriger als normal. Regen und Schneemenge in den Alpen sind für den derzeitigen Wasserstand verantwortlich. Die Landesanstalt für Umwelt erklärt, dass im Einzugsgebiet des Bodensees deutlich weniger Schnee als saisonüblich liegt und Regen in den vergangenen Monaten fehlte.

Der Alpenrhein, der Hauptzufluss des Bodensees, liegt aktuell unterdurchschnittlich. Die LUBW-Experten rechnen mit einem leicht steigenden Wasserstand, aber dies wird geringer ausfallen als üblich. Es ist klar, dass es neben der Schneeschmelze auch anhaltend und flächendeckend im Einzugsgebiet des Bodensees regnen muss, damit der Wasserstand steigt und wieder gewohnte Werte erreicht. Am Strand müssen längere Wege bis zum Wasser in Kauf genommen werden und noch längere, bis richtiges Schwimmen möglich ist.

Insbesondere in den flachen Uferbereichen der Strandbäder ist der niedrigere Wasserstand mittlerweile deutlich wahrnehmbar. Es kann aber in allen Strandbädern gebadet werden





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bodensee Wasserstand Regen Schnee Schneeschmelze Alpenrhein

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Der beste Trailer der Woche: Noch ist der Film ein Geheimtipp, bald werden alle darüber redenErst vor wenigen Tagen hat die neue und heiß erwartete Regiearbeit von Jane Schoenbrun in Cannes ihre Premiere gefeiert. Jetzt kündigt der neue Trailer den Kinostart im August an.

Read more »

Wasser im Bodensee so niedrig wie seit Jahren nicht mehrLangenargen/Konstanz - Urlauber und Badegäste bekommen es natürlich mit, wenn sie auf den Bodensee schauen: Das Wasser im größten See Deutschlands steht

Read more »

Wasser im Bodensee so niedrig wie seit Jahren nicht mehrErste Schiffe bleiben am Ufer, Vögel suchen neue Plätze: Der Bodensee zeigt einen Wasserstand wie seit Jahren nicht mehr um diese Jahreszeit. Warum das so ist.

Read more »

Wenig Wasser im Bodensee – was das für den Urlaub bedeutetSchwimmen im Bodensee wird zum Spaziergang: Das Wasser ist so niedrig wie seit vielen Jahren nicht mehr. Was bedeutet das für Urlauber, Schiffe und seltene Wasservögel?

Read more »