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Bodensee führt so wenig Wasser wie selten um diese Jahreszeit

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Bodensee führt so wenig Wasser wie selten um diese Jahreszeit
BodenseeWasserstandRegen
📆29/05/2026 12:26:00
📰BILD
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Der Wasserstand am Pegel Konstanz liegt bei 309 Zentimetern, 65 Zentimeter unter dem langjährigen Mittelwert.

Der Bodensee führt derzeit so wenig Wasser wie selten um diese Jahreszeit. Der Wasserstand am Pegel Konstanz liegt bei 309 Zentimetern, 65 Zentimeter unter dem langjährigen Mittelwert.

Dies ist der niedrigste Stand seit mehr als 50 Jahren. Im vergangenen Frühjahr war der Wasserpegel im April bereits deutlich niedriger als normal. Regen und Schneemenge in den Alpen sind für den derzeitigen Wasserstand verantwortlich. Die Landesanstalt für Umwelt erklärt, dass im Einzugsgebiet des Bodensees deutlich weniger Schnee als saisonüblich liegt und Regen in den vergangenen Monaten fehlte.

Der Alpenrhein, der Hauptzufluss des Bodensees, liegt aktuell unterdurchschnittlich. Die LUBW-Experten rechnen mit einem leicht steigenden Wasserstand, aber dies wird geringer ausfallen als üblich. Es ist klar, dass es neben der Schneeschmelze auch anhaltend und flächendeckend im Einzugsgebiet des Bodensees regnen muss, damit der Wasserstand steigt und wieder gewohnte Werte erreicht. Am Strand müssen längere Wege bis zum Wasser in Kauf genommen werden und noch längere, bis richtiges Schwimmen möglich ist.

Insbesondere in den flachen Uferbereichen der Strandbäder ist der niedrigere Wasserstand mittlerweile deutlich wahrnehmbar. Es kann aber in allen Strandbädern gebadet werden

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