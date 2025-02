Bodo Krause ist neuer Bürgermeister von Kleinmachnow

Bodo Krause gewinnt die Stichwahl gegen Markus Schmidt und wird neuer Bürgermeister der Stadt Kleinmachnow im Landkreis Potsdam-Mittelmark.

Bodo Krause ( CDU ) wurde zum neuen Bürgermeister von Kleinmachnow im Landkreis Potsdam-Mittelmark gewählt. Am Sonntag setzte er sich in der Stichwahl mit 55,6 Prozent der Stimmen gegen Markus Schmidt ( SPD ) durch. Krause folgt damit seinem Vorgänger in der Position. Der 51-Jährige ist Verlagsleiter in einem Verlag für Musikzeitschriften und trat als gemeinsamer Kandidat von CDU und FDP an.

Schmidt arbeitet als Geschäftsführer des Freibades Kiebitzberge, welches von den Kommunen Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf gemeinsam betrieben wird. Beide Kandidaten sind bereits Mitglieder der Gemeindevertretung von Kleinmachnow. Bei der Kommunalwahl 2024 hatte Schmidt knapp 500 Stimmen mehr als Krause erhalten. Im ersten Wahlgang lag Krause mit 46,1 Prozent der Stimmen vorn. Markus Schmidt konnte 33,2 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Die Grüne-Kandidatin Alexandra Pichl, Landesvorsitzende der Grünen, schied aus dem Rennen aus. Das vorläufige Endergebnis stand am Sonntag gegen 19:30 Uhr fest. Die Wahlbeteiligung lag bei 64,8 Prozent, beim ersten Durchgang waren es 66,8 Prozent. Kurz vor der Stichwahl hatte der einst in Kleinmachnow ansässige Rapper Fler ungefragt auf Instagram für die Wahl von Bodo Krause geworben





KLEINMACHNOW Bürgermeister Wahlergebnis Bodo Krause CDU Markus Schmidt SPD Brandenburg

