Der brasilianische Profi-Bodybuilder Itemberg Nunes ist tot. Sein Sponsor Overcoming Suplementos bestätigt den Tod und würdigt das Lebenswerk des Athleten.

Die internationale Bodybuilding-Szene muss einen schmerzlichen Verlust hinnehmen. Der brasilianische Profisportler Itemberg Nunes ist im Alter von nur 31 Jahren verstorben. Die traurige Kunde wurde vor Kurzem durch seinen langjährigen Hauptsponsor " Overcoming Suplementos" in den sozialen Medien veröffentlicht.

Todesfall löst Trauer in der Sportgemeinschaft aus

Das Sponsoring-Unternehmen teilte den Vorfall mit deutlichen Worten auf Instagram mit. Dort heißt es wörtlich: Mit tiefem Bedauern geben wir den Tod des professionellen Bodybuilding-Athleten Itemberg Nunes do Nascimento bekannt. Die Mitteilung markiert das Ende einer aktiven Laufbahn, die von großer Leidenschaft geprägt war.

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Ablauf der Karriere und offizielle Lizenzen

Nunes hatte sich bereits im November 2021 seine offizielle Lizenz als Profi gesichert. Im Anschluss daran war er mehrere Jahre hindurch als aktiver Profi an verschiedenen Wettkämpfen beteiligt. Seine Teilnahme an diesen Turnieren unterstrich sein Engagement für den Sport und seine technische Entwicklung.

Ehrung durch Sponsor über die reine Geschäftstätigkeit hinaus

Der Sponsor betonte in seiner Erklärung, dass seine Karriere von Hingabe, Disziplin und Liebe zum Bodybuilding geprägt gewesen sei. Overcoming Suplementos erinnerte speziell an eine Verbindung, die weit über den Sport hinausging. Der brasilianische Athlet wurde als eine Person beschrieben, die von allen geschätzt wurde und deren Werdegang viele bewunderten.

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Spekulationen zur Ursache des plötzlichen Ablebens

Bislang gibt es keine offizielle Bestätigung der Todesursache durch die Familie oder den Sponsor. Das Bodybuilding-Portal Generation Iron berichtete, dass Nunes am 19. November gestorben sein soll. Einige brasilianische Medien hatten zuvor über eine Krebserkrankung spekuliert, ohne dies jedoch zu verifizieren.

Abschiedsworte und Unterstützung für die Hinterbliebenen

Die Mitteilung des Sponsors richtete sich abschließend an die Angehörigen und Freunde des Verstorbenen. Darin wurde ausgerufen: In diesem Moment tiefer Trauer sprechen wir unser aufrichtiges Beileid aus. Der Text endet mit dem Wunsch, dass Jesus Christus die Herzen aller trösten und der Familie Kraft geben möge, diesen unersetzlichen Verlust zu bewältigen.