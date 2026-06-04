Boeing 787 Dreamliner erleidet Bugfahrwerksbruch beim Parken in Herne - mehrere Verletzte

Ein plötzliches Versagen des Bugfahrwerks einer fast fabrikneuen Boeing 787 Dreamliner führte am Donnerstag zu einem schweren Unfall am Gate von Terminal 2 in Herne. Das Cockpit schlug hart auf den Boden, mehrere Boden- und Besatzungsmitarbeiter wurden verletzt. Die Ursache ist noch ungeklärt, ein technischer Defekt oder menschliches Versagen werden untersucht.

Nachdem die Boeing 787 Dreamliner am Gate geparkt worden war, ein plötzliches Versagen des Bugfahrwerks zu einem dramatischen Vorfall führte. Der Bug brach mehrere Meter nach unten, das Cockpit schlug hart auf das Bodenunterbauwerk und verursachte erhebliche strukturelle Schäden.

Die fast fabrikneue Maschine, die erst 2025 gebaut und im Februar 2026 in Betrieb genommen wurde, erlitt nach ersten Informationen einen umfangreichen Schaden, der die Sicherheit des Flugzeugs stark beeinträchtigt. Eine Sprecherin der Flughafenbetreibergesellschaft Fraport bestätigte dem Medienhaus BILD, dass der Vorfall am Donnerstag gegen 12.45 Uhr stattfand, während die Boeing im Vorfeld von Terminal 2 am deutschen Standort Herne stand. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich sowohl Besatzungsmitglieder als auch Bodenpersonal im Flugzeug.

Mehrere Mitarbeitende wurden dabei verletzt und wurden umgehend medizinisch versorgt. Rettungskräfte umringten das abgestürzte Flugzeug, die rechte Frachttür war offen und ein Servicefahrzeug war bereits am Flugzeug angelagert, um die Situation zu sichern. Fotos, die nach dem Vorfall veröffentlicht wurden, zeigen die Flugzeugzelle liegend auf dem Vorfeld mit stark eingeknicktem Bugfahrwerk, während weitere Einsatzkräfte das Gebiet absperrten und die Schadenslage evaluieren.

Die Boeing 787 Dreamliner, die für bis zu 260 Passagiere in drei Klassen konzipiert ist und eine Reichweite von etwa 15.000 Kilometern besitzt, befindet sich derzeit in einer intensiven Untersuchung. Unklar bleibt bislang, ob das Versagen des Fahrwerks auf menschliches Versagen, ein technisches Defekt oder einen Kombination aus beiden Faktoren zurückzuführen ist. Laut Bloomberg wird das Fahrwerk von Safran Landing Systems hergestellt und besteht aus zwei Hauptfahrwerksgestellen mit je vier Rädern sowie einem zweirädrigen Bugfahrwerk.

Die Untersuchung wird von den zuständigen Luftfahrtbehörden sowie dem Hersteller Boeing gemeinsam durchgeführt, um die Ursache zu ermitteln und künftige Risiken zu minimieren. Der Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die Sicherheit von neuartigen Flugzeugtypen, die erst seit kurzem in Dienst gestellt wurden, und wird voraussichtlich weitreichende Diskussionen über Wartungsprozesse und Qualitätskontrollen auslösen





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