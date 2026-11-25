Auch wenn das 'ZDF Magazin Royale' bald endet - für den Januar hat das ZDF jetzt noch einmal eine Sendung mit Jan Böhmermann in Aussicht gestellt. Es handelt sich um das zweite Treffen der 'International Comedy Union'.

Auch wenn Jan Böhmermann im Dezember zum letzten Mal das"ZDF Magazin Royale" moderieren wird - auch im Januar wird er noch einmal am späten Freitagabend im ZDF zu sehen sein.

Der öffentlich-rechtliche Sender hat jetzt für den 8. Januar um 23:45 Uhr die"International Comedy Union" mit Böhmermann angekündigt. Im Streamingportal soll die Sendung schon ab dem 31. Dezember zum Abruf bereitstehen.

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Bei der"International Comedy Union" reisen Komikerinnen und Komiker aus aller Welt an,"um die großen Fragen unserer Zeit zu stellen - und ganz eigene Antworten zu geben", wie es heißt. Es ist schon zum zweiten Mal, dass die Versammlung unter Böhmermanns Vorsitz tagt, diesmal im alten Plenarsaal in Bonn. Schon vor etwas mehr als einem Jahr hatte er mehrere Kolleginnen und Kollegen in Berlin zusammengetrommelt, um gemeinsam über die politische und satirische Lage der Welt und in ihren Heimatländern zu diskutieren.

Zu sehen war die Premiere damals noch in Form eines Specials des"ZDF Magazin Royale". Die Neuauflage der"International Comedy Union" wird im ZDF im Anschluss an ein halbstündiges"heute-show spezial" mit dem Titel"Eine Frage der Perspektive" zu sehen sein, das um 23:15 Uhr laufen wird. Reporter Lutz van der Horst stellt in dem neuen Spin-Off verschiedenen Gästen"Fragen, die die Nation bewegen". Weitere Details hat das ZDF bislang nicht genannt.

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Jan Böhmermann hatte vor wenigen Monaten seinen Abschied vom"ZDF Magazin Royale" angekündigt.

"Ich möchte nochmal eine andere Sendung machen", erklärte er, während das ZDF davon sprach, dass man sich aktuell"in guten Gesprächen" über ein mögliches neues Show-Konzept befinde. Das war im September - ob und wie die Zusammenarbeit zwischen Böhmermann und dem ZDF fortgesetzt wird, ist bislang allerdings noch nicht bekannt. URL zu diesem Artikel: https://www.dwdl.de/nachrichten/108705/boehmermann_auch_im_januar_noch_einmal_im_zdf_zu_sehen/