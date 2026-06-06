Boldt gewinnt den Chefposten bei Hannover 96

Mehr als 30 schriftliche Bewerbungen kamen für den Posten nach dem offiziellen Ausscheiden von Jörg Schmadtke am 31. März. Boldt gehörte nicht dazu. Er wurde über persönliche Kontakte in Hannover ins Spiel gebracht und gewann das Ringen um den Chefposten bei dem Traditionsverein.

Mehr als 30 schriftliche Bewerbungen kamen für den Posten nach dem offiziellen Ausscheiden von Jörg Schmadtke am 31. März. Boldt gehörte nicht dazu. Er wurde über persönliche Kontakte in Hannover ins Spiel gebracht und gewann das Ringen um den Chefposten bei dem Traditionsverein.

Martin Kind, Klub-Patriarch, sagte SPORT BILD, dass seine Persönlichkeit, seine gesammelten Erfahrungen aus seiner Zeit in Leverkusen und in Hamburg eine Rolle spielten. Zudem sieht Boldt in 96 einen Verein, der trotz seiner sieben Jahre in Folge in der 2. Liga ein enormes Entwicklungspotenzial besitzt und bundesweit als eine der größeren Marken im deutschen Fußball wahrgenommen wird. Die Einordnung hinterließ bei den 96-Entscheidern Eindruck.

Darum bekam der ehemalige Sport-Boss des Hamburger SV den Job und er hat nun einen klaren Auftrag: Die Niedersachsen so schnell wie möglich in die Bundesliga führen, nachdem in der Saison 2025/26 das Ziel mit Platz 4 erneut verfehlt wurde. Kind sagte: Herr Boldt soll das Potenzial heben. Wir haben die Absicht, uns sportlich stabil zu entwickeln – und, wenn möglich, in der neuen Saison den Aufstieg in die 1. Liga zu erreichen.

Dafür benötigt der Klub Ruhe. Die hatte es unter Schmadtke im Frühjahr nicht gegeben. Er hatte Zoff mit den Investoren, weil er mehr Geld für die neue Saison gefordert hatte – die Bosse dem aber nicht ohne Weiteres zustimmten. Damit es von Anfang an keine Dissonanzen im sportlichen Bereich gibt, gab es vor der endgültigen Verpflichtung von Boldt Pflicht­termine für ihn: mit Sportdirektor Ralf Becker und Trainer Christian Titz.

In den Gesprächen beschnupperten sich die drei, es wurde die Ausrichtung besprochen, die Art und Weise der jeweiligen Arbeitsweisen. Schnell stand fest: Die Chemie zwischen dem Trio passt – nun wird mit Hochdruck am Bundesliga-Comeback geplant. Gelingt das unter Boldt bereits in der Saison 2026/27, kann er nach SPORT BILD-Informationen mit einer Beförderung zum CEO rechnen. Eigentlich wollte Boldt von Anfang an die Rolle des Vorstandsvorsitzenden in der Profi-Abteilung von Hannover 96 haben. Doch den Posten bekam er nicht, obwohl dieser nicht besetzt ist





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Hannover 96 Jörg Schmadtke Boldt Sportdirektor Ralf Becker Trainer Christian Titz Bundesliga-Comeback CEO

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