Bolt, Pony.ai und Stellantis erproben autonome Fahrdienste auf öffentlichen Straßen in Luxemburg.

Bolt hat seinen Betrieb mit selbstfahrenden Autos in Luxemburg offiziell aufgenommen. Die Fahrzeuge werden im autonomen Modus gemäß SAE-Level 4 betrieben und sind mit dem Fahrsystem der siebten Generation von Pony.ai ausgestattet.

Als Fahrzeuge kommen dabei Einheiten des E-SUV Arcfox Alpha T5 zum Einsatz. Im Rahmen einer von der luxemburgischen Regierung erteilten nationalen wissenschaftlichen Genehmigung, die am 1. November in Kraft getreten ist, sind die Fahrzeuge nun im realen Stadtverkehr auf öffentlichen Straßen in den Gemeinden Bissen und Niederanven im Einsatz. Dabei ist laut einer Bolt-Mitteilung stets ein geschulter Sicherheitsoperator an Bord.

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Luxemburg ist Bolts erster Einsatzort, an dem das gesamte Ökosystem für autonome Mobilitätsdienste getestet wird. Das Programm startet mit fünf Fahrzeugen und soll schrittweise ausgebaut werden, wobei perspektivisch sowohl die Flotte als auch das Einsatzgebiet erweitert werden – und zwar „sobald sich jede Phase im realen Betrieb bewährt hat“, wie die Partner mitteilen. Auf mitgelieferten Pressebildern ist zu sehen, dass es sich bei den eingesetzten Fahrzeugen um E-SUV des Typs Arcfox Alpha T5 handelt.