Nach absurden Schuldrohungen und politischen Spannungen erläutert Psychologe Leon Windscheid Gründe für die schlechte Stimmung in Deutschland.

Ein Montag begann in Deutschland mit einer absurd wirkenden Bombendrohung per E-Mail, die die Forderung nach Absetzung der Regierung und Einführung der Scharia enthielt. Die unbekannten Absender wählten Schulen als Zielort für ihre Drohungen, was zu einer landesweiten Aufmerksamkeit führte. Die Polizei stufte die Warnung jedoch sofort als nicht ernsthaft ein, da die Aktion stümperhaft aufgesetzt war. In den meisten betroffenen Schulen setzte sich der Unterricht sogar fort.

Polizei verwirft Schuldrohungen als unseriös

Die Behörden sprachen der Drohung sofort jegliche Ernsthaftigkeit ab. Viele Schulen in Deutschland reagierten gelassen, da die Nachrichten offensichtlich unseriös waren. Der Versuch, die Bevölkerung durch solch grobe Mittel zu erschrecken, scheiterte an der offensichtlichen Unprofessionalität. Dies ermöglichte es den Schulen, den regulären Ablauf aufrechtzuerhalten.

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Psychologe erklärt schlechte Stimmung

Leon Windscheid, ein 37-jähriger Star-Psychologe, analysiert die aktuelle Lage im Land. Er ist bekannt für seine Bestseller wie "Besser fühlen" und füllt große Hallen mit seinen Shows. Er betont, dass die Stimmung in Deutschland schlechter wird, was auch eine kürzlich erschienene Insa-Umfrage bestätigt. Demnach beurteilten nur zehn Prozent der Mittelschicht die Lage als positiv.

Erforschung erlernter Hilflosigkeit

Die niedrige Zufriedenheit liegt oft an der sogenannten "erlernten Hilflosigkeit". Menschen verlieren das Vertrauen in ihre Handlungsmöglichkeiten, wenn sie glauben, wenig Einfluss zu haben. Windscheid erklärt, dass man sich in einem imaginären Käfig befindet, dessen Türen zwar offen sind, die man aber nicht mehr nutzt.

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Akzeptanz negativer Gefühle fördern

Windscheid rät dazu, negative Gefühle nicht sofort bekämpfen zu wollen. Es sei wichtig, anzuerkennen, dass es einem nicht gut geht, anstatt sich dafür zu verurteilen. Oft machen Menschen sich das Leben selbst schwerer, indem sie sich unnötigen Druck wegen ihrer Laune machen. Dies ist ein zentraler Punkt in der modernen Psychologie zur Bewältigung von Krisen.

Gesellschaftliche Rahmenbedingungen beachten

Es reicht nicht aus, Probleme nur als Frage des Mindsets abzutun. Gesellschaftliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen erschweren das Leben vieler Menschen erheblich. Die Regierung hat kein Geld eingeplant, um Steuerbelastungen auszugleichen. Dies führt zu neuen Konflikten in der Koalition und verschärft die Wahrnehmung der Lage in der Bevölkerung.