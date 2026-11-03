Bombendrohung: Passagierflugzeug nach Warschau-Modlin umgeleitet

Polnische Sicherheitsbehörden reagieren auf Bombendrohung gegen Flugzeug aus London. Boeing 737 landet in Warschau-Modlin. Passagiere kontrolliert.

Ein Passagierflugzeug der polnischen Fluggesellschaft Polish Airlines musste am Dienstagmorgen eine außerplanmäßige Landung auf dem Flughafen Warschau-Modlin durchführen. Die Umleitung erfolgte unmittelbar nach einer erhaltenen Bombendrohung während des Fluges von London nach Warschau. Die britische Zeitung " The Sun" berichtete, dass sich insgesamt 181 Menschen an Bord der Maschine befanden. Die polnischen Sicherheitsbehörden reagierten daraufhin mit höchster Dringlichkeit und leiteten sofortige Sperrmaßnahmen am Flughafen ein.

Abfertigung der Boeing 737 MAX 8

Die betroffene Boeing 737 MAX 8 war am Morgen um 06:30 Uhr am britischen Startort London-Heathrow abgehoben. Der eigentlich geplante Zielort war die polnische Hauptstadt Warschau. Kurz vor 10:00 Uhr morgens wurde die Flugroute jedoch abrupt geändert, da konkrete Hinweise auf die Anwesenheit eines möglichen Sprengstoffs an Bord vorlagen. Die Sicherheitskräfte am Flughafen Warschau-Modlin blockierten die Landebahnen und sperrten das gesamte Flughafengelände, um eine sichere Außenabwicklung zu gewährleisten.

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Einschätzung der Sicherheitslage

Unmittelbar nach der Landung stürzten sich Spezialisten auf die Maschine, um den Innenraum und die technische Ausstattung zu überprüfen. Parallel dazu durchsuchten die Einsatzkräfte das Gepäck aller 181 Passagiere systematisch nach verdächtigen Gegenständen. Die Bombenentschärfer arbeiteten unter Hochdruck, um jede mögliche Gefahr für die Insassen und das Bodenpersonal auszuschließen. Die Sicherheitsbehörden arbeiten derzeit daran, die Glaubwürdigkeit der Drohung vollständig zu bewerten und festzustellen, ob tatsächlich eine akute Gefahr bestand.

Kontrollierte Evakuierung der Passagiere

Die Insassen wurden unter strengster Aufsicht aus der Maschine geführt, um eine Panik zu verhindern und die Beweiskette zu sichern. Die polnische Luftwaffe unterstützte die Operation mit hohen Sicherheitsvorkehrungen, die für solche Vorfälle üblich sind. Maskierte Spezialeinheiten halfen bei der Organisation der Evakuierung und geleiteten die Reisenden in gesicherte Bereiche. Die genaue Dauer der Überprüfung bleibt ungewiss, da jede noch so kleine Unstimmigkeit bei der Gepäckkontrolle zu weiteren Verzögerungen führen kann.

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Schließung des Flughafens Warschau-Modlin

Infolge dieses Sicherheitsvorfalls gaben die Behörden bekannt, dass der Flughafen in Warschau-Modlin bis auf Weiteres geschlossen bleibt. Der gesamte Flugverkehr wurde gestoppt, um eine gründliche Untersuchung der Lage zu ermöglichen. Die Schließung wirkt sich unmittelbar auf den Reiseverkehr in der Region aus, da keine alternativen Landeerlaubnisse erteilt wurden. Passagiere müssen mit erheblichen Verspätungen und Umbuchungen rechnen, bis die Sicherheitsbehörden die Freigabe des Geländes veranlassen.

Zweiter Vorfall mit Wizz Air Maschine

Parallel zum ersten Alarm ereignete sich ein weiterer ähnlicher Vorfall mit einer weiteren Maschine am selben Morgen. Ein Passagierflugzeug der low-cost Fluggesellschaft Wizz Air, das ursprünglich von Kopenhagen nach Sofia in Bulgarien fliegen sollte, wurde nach einer Drohung in Warschau gestoppt. Die Maschine landete zunächst auf dem Chopin-Flughafen in Warschau, bevor sie umgeleitet wurde. Ein Kampfjet wurde zur Unterstützung und Eskortierung des zivilen Passagierjets in die Luft gebracht.

Umleitung nach Budapest

Die Crew der Wizz Air Maschine erhielt die Warnung während des Fluges über dem Gebiet von Bosnien und Herzegowina im Cockpit. Aufgrund der bedrohlichen Situation entschied die Besatzung gegen den Weiterflug nach Sofia und änderte den Kurs hin zur ungarischen Hauptstadt Budapest. Der Flug wurde schließlich auf dem Flughafen Budapest durchgeführt, wo die Sicherheitskräfte den Jet sofort unter die Lupe nahmen. Auch dort wurden die Reisenden streng kontrolliert, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.

Ergebnis der Untersuchung in Ungarn

Die anschließende gründliche Durchsuchung der Maschine in Budapest führte jedoch zu keinem positiven Ergebnis regarding der Bedrohung. Eine Bombe oder andere explosive Vorrichtungen konnten bei den Sicherheitskontrollen nicht gefunden werden. Die Quelle der Drohung bleibt weiterhin ungeklärt, da keine physischen Beweise vorliegen. Die polnische und ungarische Regierung arbeiten weiter an der Aufklärung, wer hinter diesen koordinierten Alarmierungen steckt und welche Motive im Raum stehen.