Bombendrohung: Ryanair-Flug von Dublin nach Rom nach Frankreich umgeleitet

Ein Linienflug von Dublin nach Rom landete nach einer Bombendrohung in Évreux. Sprengstoffexperten prüfen die Maschine. Mehrere europäische Flüge waren betroffen.

Ein Linienflug zwischen Dublin und Rom war am Donnerstagvormittag infolge einer Bombendrohung umgeleitet worden. Die Maschine landete schließlich auf dem Militärflughafen Évreux in Frankreich. Das Amt des französischen Premierministers bestätigte die Notlandung öffentlich. Sprengstoffexperten waren vor Ort im Einsatz, um die Sicherheit zu gewährleisten. Der Flughafen Évreux liegt etwa 100 Kilometer nordwestlich der französischen Hauptstadt Paris.

Detaillierte Abläufe der Umleitung

Der Vorfall ereignete sich während des Flugbetriebs von Dublin nach Rom. Die Entscheidung zur Umleitung erfolgte als unmittelbare Reaktion auf die angedrohte Gefahr. Die Maschine musste auf das französische Staatsgebiet ausweichen, da der Zielflughafen in Rom nicht mehr als sicher galt. Die Landung auf einem Militärstandort ermöglichte eine strengere Überprüfung als auf zivilen Flughäfen.

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Sprengstoffexperten übernahmen die Kontrolle über die Situation am Boden. Ihre Aufgabe bestand darin, das Flugzeug systematisch auf versteckte Sprengkörper zu untersuchen. Dieser Prozess ist bei solchen Drohungen Standard, um potenzielle Katastrophen zu verhindern. Die Expertenteams arbeiten nach strengen Protokollen, um jede mögliche Bedrohung auszuschließen.

Reaktion der Behörden und Sicherheitsmaßnahmen

Die französische Regierung informierte über die Lage, um Transparenz zu gewährleisten. Die Einbindung des Amtes des Premierministers unterstreicht die Schwere des Vorfalls. Solche Vorfälle werden von staatlichen Stellen engmaschig beobachtet und koordiniert. Die Zusammenarbeit zwischen Flughafenbehörden und Spezialeinheiten ist dabei entscheidend.

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Bereits am Dienstagvormittag gab es ähnliche Vorfälle am italienischen Hauptstadtflughafen Rom-Fiumicino. Zwei Maschinen, die aus Lissabon und Dublin gekommen waren, wurden nach anonymen Hinweisen auf mögliche Bomben an Bord überprüft. Einsatzkräfte kontrollierten nach den Landungen nach den üblichen Sicherheitsverfahren die Flugzeuge, Passagiere und Gepäckstücke. Diese Ereignisse deuten auf eine Reihe koordinierter Drohungen hin.

Weitere betroffene Flüge in Europa

Mehrfach hatte es in den vergangenen Tagen Bombendrohungen gegen kommerzielle Flüge in Europa gegeben. Einen weiteren Zwischenfall am selben Tag gab es mit einem Flugzeug der skandinavischen Airline SAS. "Wir können bestätigen, dass es eine Drohung gegen den Flug SK751 von Kopenhagen nach Warschau gegeben hat", hieß es in einer E-Mail der Fluglinie an die Deutsche Presse-Agentur. "Das Flugzeug ist planmäßig in Warschau gelandet und die Passagiere haben das Flugzeug verlassen."

Flugzeuge aus Bergamo und Dublin waren trotz Bombendrohungen sicher. Beide Maschinen seien durchsucht worden, Sprengkörper seien nicht gefunden worden, sagte Verkehrsminister Georgi Peew, zitiert von bulgarischen Medien. "In diesem Fall besteht keine Gefahr." Diese Aussagen betonen, dass trotz der hohen Alarmstufe keine konkreten Beweise für Sprengstoff gefunden wurden. Die Behörden handelten präventiv, um jegliches Risiko auszuschließen.

Auswirkungen und weitere Entwicklungen

Die Häufung der Vorfälle hat die Sicherheitsdiskussion in Europa wieder angeheizt. Fluggäste wurden in mehreren Fällen umgeleitet oder kontrolliert, was zu Verzögerungen führte. Die Betreiber der Flughäfen und Airlines arbeiten eng mit den Sicherheitsbehörden zusammen, um solche Situationen künftig schneller zu bewältigen. Die Passagiere wurden nach den Kontrollen wieder entlassen, sobald das Flugzeug als sicher galt. Die genauen Ursachen der Drohungen sind bisher noch nicht vollständig geklärt.