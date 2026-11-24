Mehr als 450 deutsche Schulen erhielten Droh-E-Mails. Die Polizei ermittelt wegen einer möglichen koordinierten Kampagne zur Verunsicherung.

Mehr als 450 Bildungseinrichtungen in Deutschland waren am vergangenen Montagmorgen direkt von einer massiven Welle terroristischer Drohungen betroffen. Die zuständigen Sicherheitsbehörden und die Polizei rückten in zahlreichen Bundesländern aus, um die Schulen zu durchsuchen und die Schüler sowie Lehrkräfte in Sicherheit zu bringen. Diese koordinierten Maßnahmen waren die unmittelbare Folge des Eintreffens gleicher E-Mails, die eine schwere Bedrohung für die öffentliche Sicherheit darstellten.

Drohung mit Scharia und Rücktritt

Die betroffenen Bildungseinrichtungen erhielten nahezu identische elektronische Nachrichten mit der knappen und beunruhigenden Betreffzeile "Der Tod erwartet dich". In diesen Anschreiben wurde explizit mit Sprengstoffanschlägen gedroht, was eine sofortige Evakuierung und eine umfassende Suche nach verdächtigen Gegenständen oder Geräten nach sich zog. Darüber hinaus wurden in den Nachrichten politische Forderungen gestellt, die den Rücktritt der aktuellen Regierung sowie die Einführung der Scharia als Rechtsgrundlage in Deutschland beinhalteten. Die Absender der drohenden Mails unterzeichneten ihre Kommunikation mit der arabischen Phrase "Allahu Akbar", was den religiös-politischen Hintergrund der Drohungen verdeutlichte.

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Internationale Dimension der Kampagne

Deutschland war dabei keineswegs der einzige Schauplatz dieser Gewaltwelle, sondern Teil eines europaweiten Phänomens. In den Tagen und Wochen zuvor hatten bereits mehrere andere Nationen ähnliche Attacken erlebt, darunter Dänemark, Italien, Spanien, Schottland und Irland. Die Polizei war auch dort mit großen Einsätzen konfrontiert, wodurch sich die Frage nach einem zufälligen Zusammentreffen oder einer gezielten, organisierten Kampagne aufdrängte. Diese internationale Dimension legt nahe, dass es sich um eine koordinierte Operation handelt, die darauf abzielt, in mehreren Ländern gleichzeitig Alarm und Unsicherheit zu verbreiten.

Ursprung der digitalen Nachrichten

Technische Analysen der E-Mail-Quellen führen auf eine Adresse zurück, die mit der Domain einer taiwanesischen Universität in Verbindung steht. Der im Absender genannte Name "Mikhail Andropov" bezeichnete sich selbst als Anführer der fiktiven oder erfundenen Gruppe "Wilajat Misoginistan". In den Nachrichten wurde spezifisch mit der Zündung eines ferngesteuerten Sprengsatzes gedroht, was die Schwere der ankündigten Gewalttaten unterstreicht. Die Verwendung solcher fiktiver Gruppennamen und komplexer technischer Spuren erschwert die direkte Rückverfolgung der Verantwortlichen erheblich.

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Politische Einschätzung der Gefahr

Führende Politiker und Sicherheitsexperten äußern sich zunehmend alarmiert über die Lage. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni erklärte früher bei ähnlichen Vorfällen, dass die Ermittlungen keine konkrete akute Gefahr ergeben hätten, die Drohungen jedoch darauf abzielten, Panik und Besorgnis in der Bevölkerung zu schüren. Auch in Spanien wurden parallele Entwicklungen festgestellt. Der deutsche GdP-Sprecher Benjamin Jendro warnte vor einer möglichen gezielten Verunsicherung und betonte, es gehe darum, die Gesellschaft zu destabilisieren. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) sprach von einem möglichen Angriff von außen, der Angst schüren soll, und verwies auf Vorfälle in Tschechien und Osteuropa.

Ob tatsächlich ein direkter Zusammenhang zwischen den verschiedenen Drohserien in Europa besteht, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Auch im Fall der mehr als 450 betroffenen Schulen in Deutschland ermittelt die Polizei intensiv weiter. Wer hinter den Drohmails steckt und welches Motiv die Absender verfolgen, bleibt vorerst unklar. Die Behörden appellieren an die Öffentlichkeit, vorschnelle Schlüsse zu vermeiden, da digitale Angriffe leicht von verschiedenen Akteuren durchgeführt oder attribuiert werden können.