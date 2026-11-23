Die Polizei bestätigt Bombendrohungen per E-Mail an rund 450 Schulen in Deutschland. Die Täter drohten mit dem Tod. Die Behörden gehen nicht von einer Ernsthaftigkeit der Drohungen aus.

Rund 450 Schulen in ganz Deutschland wurden am Montagmorgen Opfer koordinierter Bombendrohungen. Die Täter verschickten per E-Mail Nachrichten mit der provokanten Betreffzeile "Der Tod erwartet dich". Die Polizei in Freiburg bestätigte gegenüber der Presse, dass über den Polizei notruf zahlreiche Meldungen über angebliche Bombendrohungen an vielen Schulen eingegangen seien. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden die Drohungen landesweit per E-Mail an mehr als 450 Schulen verschickt.

Polizeiliche Ermittlungen und Tathergang

Die Polizei in Freiburg hat die Fälle bestätigt und erläutert, dass die Mails an die Schulen allen Berichten zufolge denselben Wortlaut aufwiesen. Es müsse nun ermittelt werden, von wem die Drohschreiben stammen. Die Beamten ermitteln wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, wie die Polizei in Thüringen mitteilte. Die Behörden gehen aktuell nicht von einer Ernsthaftigkeit der Bombendrohungen aus.

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Sicherheitslage und Maßnahmen an den Schulen

Trotz der Einschätzung der Polizei, die Drohungen seien nicht ernst zu nehmen, reagierten einige Schulen vorsorglich. Den Schulen wurde zumindest laut Thüringer Polizei empfohlen, die Gebäude nicht zu räumen. Vereinzelt haben Schulen die Kinder heute Morgen jedoch schon nach Hause geschickt. Daraufhin wurden dort auch Streifen der Polizei hingeordert, um die Sicherheit der Kinder und des Lehrpersonals zu gewährleisten.

Kontext: Internationale Vorfälle in der Vergangenheit

Letztlich hatte es im November in Italien Drohungen gegen Tausende Schulen gegeben. Dort wurden zahlreiche Schulen evakuiert, was zu erheblichen Unterbrechungen des Schulbetriebs führte. Zuvor war bereits der Flugverkehr in Europa von Bombendrohungen betroffen, was die Sensibilität der Behörden für solche anonymen Drohungen erhöht. Die Ähnlichkeit der Taktik legt nahe, dass die Täter von diesen früheren Vorfällen Kenntnis hatten.

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Betroffene Bundesländer und aktuelle Lage

Die E-Mail-Kampagne scheint bundesweit ausgerichtet gewesen zu sein, da Meldungen aus verschiedenen Regionen eingingen. Die Polizei in Thüringen betonte, dass die Ermittler demnach nicht von einer Ernsthaftigkeit der Bombendrohungen ausgehen. Dennoch bleibt die Lage ernst, da die Störung des öffentlichen Friedens eine schwere Straftat darstellt. Die Opfer der Bedrohung sind in erster Linie die Schülerschaft und das pädagogische Personal, das durch die abrupten Maßnahmen verunsichert wurde.

Weitere Schritte und Prävention

Die Klärung der Täterschaft steht im Mittelpunkt der polizeilichen Arbeit. Da die Mails denselben Wortlaut hatten, gehen die Ermittler von einer organisierten oder zumindest koordinierten Aktion aus. Die Bevölkerung wird gebeten, wachsam zu bleiben und ungewöhnliche Aktivitäten sofort zu melden. Die Polizei hofft, durch die schnellen Ermittlungen die Identität der Täter schnell klären zu können, um weitere Drohungen zu verhindern.