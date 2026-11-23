Unter anderem in Erfurt, Jena oder Mühlhausen gehen Drohschreiben ein. Warum die Polizei derzeit jedoch nicht von echten Drohungen ausgeht.

Unter anderem in Erfurt, Jena oder Mühlhausen gehen Drohschreiben ein. Warum die Polizei derzeit jedoch nicht von echten Drohungen ausgeht. Erfurt - An mehreren Thüringer Schulen gibt es aktuell Bombendrohungen.

Entsprechende E-Mails seien am Morgen unter anderem in Jena, Erfurt, Mühlhausen, Zella-Mehlis, Nordhausen, Gotha, Rudolstadt und Greiz eingegangen, teilte die Landespolizeidirektion mit. Insgesamt seien mehrere Hundert Schulen im ganzen Bundesgebiet betroffen, sagte ein Sprecher. Wie viele genau es in Thüringen seien, sei noch nicht bekannt. Die Polizei geht nach eigenen Angaben nicht davon aus, dass die Drohungen ernst gemeint sind.

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Den Schulen werde empfohlen, die Einrichtungen nicht zu räumen und den Schulbetrieb normal fortzusetzen. Vereinzelt hätten Schulen die Kinder heute Morgen aber auch schon nach Hause geschickt, so der Sprecher. Dort seien auch Streifen hingeschickt worden. Zu den Verfassern der Schreiben lägen keine Erkenntnisse vor.

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Zuletzt hatte es im November in Italien Drohungen gegen Tausende Schulen gegeben. Dort wurden zahlreiche Schulen evakuiert. Zuvor war bereits der Flugverkehr in Europa von Bombendrohungen betroffen.