Hunderte Schulen in Europa wurden wegen falscher Droh-E-Mails evakuiert. Italiens Bildungsminister Valditara warnt vor Panik bei unbegründeten Bedrohungslagen.

Hunderte Bildungseinrichtungen in Italien, Großbritannien und Irland waren am Dienstagmorgen von einer Welle digitaler Bombendrohungen betroffen. Die Bedrohung wurde per E-Mail verbreitet und führte zu vorsorglichen Evakuierungen in mehreren Städten. Der italienische Bildungsminister Giuseppe Valditara bestätigte, dass rund 300 Schulen die drohenden Nachrichten erhalten hatten. Die Sicherheitskräfte reagierten schnell auf die alarmierenden Inhalte der digitalen Angriffe.

Verdächtiger Inhalt und technische Rückverfolgung

Laut dem Bericht der Zeitung La Repubblica trafen die Droh-E-Mails am Dienstagmorgen um 9.50 Uhr in den Postfächern der betroffenen Institutionen ein. Der Text der Nachricht gab sich als Michail Andropow aus, der sich als Anführer des Wilajat Misoginistan outete. In der Mail hieß es drastisch: Wir sind gekommen, um euch zu vernichten. Wir werden einen Völkermord an den Italienern verüben. Diese explizite Androhung löste sofortige Sicherheitsmaßnahmen an den betroffenen Standorten aus.

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Die italienischen Behörden leiteten umgehend Durchsuchungen der Gebäude ein, um potenzielle Sprengsätze zu finden. Bei allen überprüften Schulgebäuden blieben die Kontrollen jedoch ergebnislos. Es wurden in keinem Fall echte explosive Vorrichtungen entdeckt. Die Absenderadresse der E-Mails konnte technisch bis nach Taiwan zurückverfolgt werden, was auf eine organisierte digitale Kampagne hindeutet. Trotz der intensiven Suche herrschte Entwarnung bezüglich physischer Gefahr.

Minister warnt vor Panik und nennt Betrug

Bildungsminister Giuseppe Valditara betonte öffentlich, dass kein Grund zur Panik bestehe. Er erklärte, dass das tatsächliche Risiko aufgrund des Inhalts der E-Mail praktisch nicht existent sei. Valditara ging davon aus, dass es sich höchstwahrscheinlich um einen Betrugsversuch handelt. Seine Aussage zielte darauf ab, die öffentliche秩序 wiederherzustellen und übermäßige Ängste bei Lehrpersonal, Schülern und Eltern abzubauen. Die Behörde wertete die Drohungen als unglaubwürdig und rein psychologisch motiviert.

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Auf internationaler Ebene zeigten ähnliche Reaktionen Skepsis gegenüber der Ernsthaftigkeit der Bedrohung. Die Polizei in der Republik Irland und in Schottland stufte die Warnungen als unwahrscheinlich ein. Beide Behörden rieten ihren lokalen Schulbehörden ausdrücklich von Evakuierungen ab. Auch die Schulbehörde in Nordirland gab an, keine Hinweise vorzuliegen, die die Bedrohung als ernst zu nehmen erlaubten. Dies unterstreicht die Diskrepanz zwischen der panischen Reaktion in Italien und der ruhigeren Einschätzung im britischen Raum.

Kontext: Serie europweiter digitaler Angriffe

Diese Vorfälle reihen sich in eine jüngere Serie von Droh-E-Mails ein, die vergangene Woche andere Sektoren in Europa traf. Zuvor waren bereits Fluglinien und Medienunternehmen Ziel dieser digitalen Kampagne geworden. Ein konkretes Beispiel hierfür war eine Passagiermaschine der Airline Aer Lingus. Das Flugzeug musste am Donnerstag wegen einer weiteren Bombendrohung auf einem Militärflughafen in Frankreich landen. Dieser Vorfall zeigt die Breite der Angriffe auf kritische Infrastruktur.

Ähnliche Vorfälle wie die aktuellen Schuldrohungen gab es bereits im Monat zuvor. Dies deutet auf eine wiederkehrende Musterbildung hin, die verschiedene Länder und Sektoren betrifft. Die Wiederholung solcher Ereignisse erfordert kontinuierliche Anpassungen der Sicherheitsprotokolle. Behörden stehen nun vor der Herausforderung, zwischen legitimen Warnungen und massenhaftem Spam oder Terror-Simulationen zu unterscheiden. Die technische Rückverfolgung bleibt ein wichtiger Schritt zur Identifizierung der Urheber.

Für die betroffenen Schüler und Lehrer bedeuteten die Evakuierungen erhebliche Unterbrechungen des Unterrichts. Die psychologische Belastung durch solche Meldungen ist hoch, selbst wenn keine reale Gefahr besteht. Experten fordern klare Kommunikationsstrategien, um in Zukunft schneller und gezielter reagieren zu können. Die Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsbehörden der beteiligten Länder wird dabei zunehmend wichtiger. Nur so kann der Effekt solcher digitaler Angstschleier minimiert werden.