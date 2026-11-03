Bombendrohungen an Warschauer Flughäfen: Wizz Air und SAS betroffen

Bombendrohungen führen zu Sicherheitsüberprüfungen auf Warschauer Flughäfen. Wizz Air nach Budapest und SAS nach Chopin umgeleitet. Details zum Vorfall.

Am Montag ereigneten sich mehrere Sicherheitsvorfälle im polnischen Luftraum, die zu erheblichen Umleitungen von Flugzeugen führten. Der Auslöser waren konkrete Bombendrohungen, die sich gegen den Luftraum der Hauptstadt Warschau richteten. Die Behörden reagierten mit sofortigen Maßnahmen, um die Sicherheit von Passagieren und Bodenpersonal zu gewährleisten. Diese Ereignisse beeinträchtigten den normalen Flugbetrieb auf den wichtigsten Verkehrsflughäfen des Landes und erforderten die Eskalation spezialkräftiger Einheiten.

Wizz Air wird nach Budapest umgeleitet

Ein Flugzeug der ungarischen Billigairline Wizz Air wurde gezwungen, seine Route zu ändern und stattdessen in der ungarischen Hauptstadt Budapest zu landen. Das Passagierflugzeug befand sich ursprünglich auf dem Weg von London in die bulgarische Hauptstadt Sofia. Die Entscheidung zur Umleitung wurde durch eine spezifische Drohung initiiert, die eine Gefahr an Bord signalisierte. Der ungarische Verteidigungsminister Romulusz Ruszin-Szendi bestätigte den Vorfall am Montag öffentlich auf der Social-Media-Plattform Facebook.

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Zur Absicherung wurde ein ungarischer Gripen-Kampfjet gestartet. Diese Mirage-2000- oder Gripen-Einheit obhutete das zivile Flugzeug auf seinem Weg nach Budapest. Nach der sicher durchgeführten Eskorte konnte das Passagierflugzeug schließlich in der ungarischen Hauptstadt landen. Die lokalen Behörden und Geheimdienste leiten nun Ermittlungen zu diesem spezifischen Zwischenfall ein, um die Herkunft der Drohung zu klären.

Flughafen Modlin nimmt Wizz Air-Flug auf

Ein weiterer Vorfall betraf einen Flug, der ursprünglich vom Flughafen London Heathrow startete. Die Maschine war am frühen Morgen mit 181 Menschen an Bord abgeflogen. Das Ziel war ursprünglich der größere Chopin-Flughafen in Warschau, der sich im Stadtgebiet befindet. Während des Fluges erhielt die Crew einen Alarm, wonach sich an Bord eine Bombe befinden sollte. Diese Information zwang die Besatzung zur sofortigen Notumleitung.

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Das Flugzeug der Wizz Air wurde auf den kleineren Flughafen Modlin umgeleitet. Dieser Flughafen liegt außerhalb des dicht besiedelten Stadtzentrums und bietet mehr Sicherheitsabstand. Nach der Landung wurde die Maschine auf eine externe Position verwiesen. Von dort aus werden Spezialisten das Flugzeug auf Explosivstoffe und andere Gefahrenquellen hin untersuchen. Der Flughafensprecher bestätigte diese Maßnahmen gegenüber dem Sender TVN24.

SAS-Flug aus Kopenhagen inspiziert

Neben dem Wizz Air-Flug gab es eine zweite Bombendrohung, die speziell die norwegische skandinavische Airline SAS betraf. Der Angriff richtete sich gegen einen Flug von Kopenhagen nach Warschau. Das betroffene Flugzeug landete schließlich auf dem großen Flughafen Chopin, dem zentralen Drehkreuz in der polnischen Hauptstadt. Dort erfolgte eine gründliche Inspektion des Airframes.

Der Flughafen Chopin teilte in einer offiziellen Mitteilung mit, dass alle Sicherheitsprotokolle befolgt wurden. Die Inspektion durch Sicherheitskräfte sollte sicherstellen, dass keine Gefahr für die weiteren Flugbewegungen besteht. Solche parallelen Vorfälle deuten auf eine koordinierte Kampagne hin, die mehrere Ziele im Luftverkehrssystem anspricht. Die Behörden werten die Vorkommnisse als ernstzunehmende Bedrohungslage.

Auswirkungen auf den Verkehrsablauf

Die simultanen Drohungen führen zu erheblichen Verzögerungen und Umbuchungen für Tausende Passagiere. Die Infrastruktur des Warschauer Luftraums wurde durch die Umleitungen auf den Flughafen Modlin und den Chopin-Flughafen stark belastet. Spezialteams sind nun rund um die Uhr im Einsatz, um die Sicherheit der Maschinen zu gewährleisten. Die Ermittlungsbehörden arbeiten hochmotiviert an der Identifizierung der Täter.

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Die polnischen Luftfahrtbehörden haben die Sicherheitsstufe in der Region Warschau angepasst. Bürger und Reisende werden gebeten, Geduld zu zeigen, da solche Überprüfungen zeitaufwändig sind. Die genauen Ursachen für die Drohungen stehen noch nicht fest. Die aktuellen Maßnahmen dienen primär der Prävention und dem Schutz der Zivilbevölkerung. Weitere Entwicklungen werden von den offiziellen Stellen kommuniziert.