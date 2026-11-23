Zahlreiche Schulen in mehreren Bundesländern haben Bombendrohungen erhalten. Die Behörden ergriffen bereits erste Maßnahmen.

in Deutschland sind am Montag Bombendrohungen eingegangen. In mehreren Bundesländern reagierten die Behörden auf die Drohungen, teilweise wurden betroffene Einrichtungen vorsorglich evakuiert. Nach ersten Einschätzungen der Polizei besteht jedoch keine konkrete Gefahrenlage.

Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Bei den Drohungen handelt es sich offenbar um wortgleiche Nachrichten, die am Morgen per E-Mail an die Schulen verschickt wurden. Wer hinter den Schreiben steckt, ist bislang unklar.

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Die Polizei hat Ermittlungen wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch die Androhung von Straftaten aufgenommen.. Meldungen gab es beispielsweise aus Chemnitz, dem Erzgebirge, Bernburg und Celle. In Thüringen sprach die Landespolizeidirektion von Drohungen gegen zahlreiche Schulen im gesamten Freistaat. Betroffen waren unter anderem Einrichtungen in Jena, Erfurt, Mühlhausen, Zella-Mehlis, Nordhausen, Gotha, Rudolstadt und Greiz.

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Auch in Brandenburg gingen zahlreiche Drohungen ein, unter anderem in Wustermark und weiteren Landkreisen. In Hennigsdorf wurden nach Informationen von Die Brandenburger Polizei erklärte über ihren X-Kanal, dass derzeit nicht von einer ernsthaften Bedrohung ausgegangen werde. Man stehe in Kontakt mit den betroffenen Schulen. Auch eine Sprecherin der Polizeidirektion West betonte gegenüber der „Märkischen Allgemeinen“, dass keine konkrete Bedrohungslage vorliege und deshalb keine Einsatzkräfte vor Ort erforderlich seien.

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