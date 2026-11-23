Massive Bombendrohungen per E-Mail bedrohen den Schulbetrieb in Thüringen, Berlin, Brandenburg und Niedersachsen. Die Polizei schließt Ernsthaftigkeit aus.

Zu aktuellen Bombendrohungen an Schulen in Thüringen, Berlin, Brandenburg und Niedersachsen. Zahlreiche Bildungseinrichtungen in diesen Bundesländern sind von derartigen E-Mails betroffen. Die Landespolizeidirektion in Erfurt bestätigte den Empfang entsprechender Nachrichten am Morgen in Jena, Erfurt, Nordhausen, Gotha, Rudolstadt und Greiz. Zudem sollen mehr als zwanzig Schulen in Berlin betroffen sein. Die Berliner Polizei geht davon aus, dass die Drohungen nicht ernst gemeint sind. Jeder Einzelfall wird dennoch individuell geprüft, erklärte eine Sprecherin des Landesamts für Sicherheit und Ordnung gegenüber dem Tagesspiegel. Die Polizei steht mit den jeweiligen Schulverantwortlichen in engem Kontakt, um die Lage zu klären.

Kontrollmaßnahmen in Thüringen und Berlin

Die Polizei in Thüringen teilt die Einschätzung der Berliner Kollegen und geht ebenfalls nicht von einer echten Gefahr aus. Schulen in der Region werden angewiesen, die Einrichtungen nicht zu räumen. Der reguläre Schulbetrieb soll fortgesetzt werden, solange keine konkreten Anhaltspunkte für eine Bedrohung vorliegen. Die Behörden haben keine Erkenntnisse über die Urheber der anonymen Schreiben. Die Identität der Absender bleibt derzeit unbekannt. Die betroffenen Schulen sollen weiterhin aufmerksam bleiben, aber keinen Panik verbreiten.

Also read Bombendrohungen an deutschen Schulen: 450 Einrichtungen betroffen

Meldungen aus Brandenburg und Niedersachsen

Neben den bereits genannten Regionen kamen auch aus Brandenburg entsprechende Meldungen ein. Die Situation in Brandenburg ähnelt der Lage in den anderen Bundesländern. Dort wird ebenfalls von E-Mails ausgegangen, die Bombendrohungen enthalten. Die genauen Zahlen der betroffenen Schulen sind noch nicht vollständig beziffert. In Niedersachsen bestätigten das Innenministerium und das Kultusministerium in Hannover der Deutschen Presse-Agentur ebenfalls Bombendrohungen gegen mehrere Schulen. Die Ministerien machten zunächst keine spezifischen Angaben zum Inhalt der Drohungen. Ebenso wurden keine Details zum genauen Ausmaß genannt.

Advertisement

Verfahrensanweisungen und Kontakt zur Polizei

Generell sind alle Schulen angehalten, im Ernstfall Kontakt mit der Polizei aufzunehmen. Dies wurde von einer Sprecherin des niedersächsischen Landeskultusministeriums betont. Es wird dringend empfohlen, eine Anzeige zu stellen, sobald eine Drohung eingeht. Dies gilt als Standardverfahren zur Dokumentation und weiteren Klärung. Die Behörden möchten sicherstellen, dass jede Nachricht rechtlich und polizeilich verfolgt wird. Die Zusammenarbeit zwischen den Schulbehörden und den Sicherheitskräften bleibt zentral.

Koordinierte Reaktion der Bundesländer

Die verschiedenen Länder handeln hier koordiniert, um Verwirrung zu vermeiden. Die Aussage der Polizei in Thüringen, keine Ernsthaftigkeit zu erkennen, bietet Entlastung. Dennoch bleibt die Lage ernst zu nehmen, solange keine weiteren Informationen vorliegen. Die Behörden hoffen auf schnelle Aufklärung der Urheber. Bis dahin gilt die Empfehlung, den Schulbetrieb normal fortzusetzen. Die Presse hat von weiteren Entwicklungen keinen Kenntnisstand. Die Situation bleibt dynamisch und wird von den Sicherheitsbehörden beobachtet.