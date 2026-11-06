Bombendrohungen: Tschechische Polizei bestätigt Anschläge auf Flüge in Prag

Die tschechische Polizei bestätigt neue Bombendrohungen gegen Flugzeuge in Prag. Über 20 Maschinen waren betroffen, darunter Wizz Air und Ryanair. Maßnahmen sichern den Betrieb.

Die tschechische Polizei hat erneut Bombendrohungen gegen abgehende und ankommende Flüge bestätigt, die den Flughafen Prag betreffen. Diese Vorfälle ereigneten sich am Freitag und wiederholen sich dabei in ähnlicher Form wie in den vorangegangenen Tagen. Betroffen von den Drohungen waren demnach nicht nur direkte Verbindungen nach Prag, sondern auch andere Linienflüge, die in der Region operieren. Die Sicherheitsbehörden haben ihre Bereitschaft erhöht, um die Ordnung am Standort aufrechtzuerhalten.

Ermittlungen und Sicherheitsmaßnahmen

Die Behörde bestätigte auf der Plattform X, dass sich diese Bedrohungsszenarien der vergangenen Tage wiederholen. Es sei eine größere Anzahl von Flugzeugen involviert, die in der tschechischen Hauptstadt starten oder landen. Die zuständigen Stellen haben die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um den normalen und sicheren Betrieb des Flughafens zu gewährleisten. Die genauen Umstände der einzelnen Drohungen werden weiterhin intensiv von den Strafverfolgungsbehörden untersucht.

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Piloten melden Notfälle per Transponder

Der Auslöser für die aktuellen Alarme war zunächst ein Pilot der maltischen Billig-Airline Wizz Air, der Alarm schlug. Das Flugzeug befand sich auf dem Weg vom Flughafen Paris-Beauvais nach Iași in Rumänien. Um den generalisierten Luftnotfall zu signalisieren, setzte der Pilot den Transponder-Code 7700 ab. Als Folge dieser Aktion musste der Airbus A321 seine Route umkehren, um eine sichere Landung oder weitere Abwicklung zu gewährleisten. Dieses Verfahren löst sofortige Reaktionsprotokolle in der Fluglotsenkontrolle aus.

Kurz darauf übermittelte auch eine Boeing 737 der rumänischen Airline Tarom den gleichen Notrufcode 7700. Diese Maschine hatte gerade in Prag abgehoben und war auf dem Weg nach Bukarest geplant. Die parallele Meldung von Notrufen bei unterschiedlichen Airlines und Flugzeugtypen hat die Alarmbereitschaft am tschechischen Standort massiv erhöht. Die Behörden müssen nun prüfen, ob es sich um koordinierte Angriffe oder zufällige, unabhängige Vorfälle handelt.

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Betroffene Fluggesellschaften und Routen

Mehr als 20 Flugzeuge waren insgesamt von den Vorfällen betroffen. Dabei handelte es sich insbesondere um Verbindungen von und nach Italien, Bulgarien, Österreich, Polen und Tschechien. Zu den involvierten Fluggesellschaften gehörten namhafte Anbieter wie Ryanair, Wizz Air, Finnair und Aer Lingus. Die betroffenen Maschinen standen entweder kurz vor dem Start oder waren bereits im Landeanflug. Die Fluggesellschaften mussten ihre Flugpläne anpassen und Sicherheitschecks durchführen.

Die Auswirkungen auf den Flugverkehr waren spürbar, da die Sicherheitskontrollen für Passagiere und Fracht verstärkt wurden. Die Airlines informierten ihre Kunden über Verspätungen und Umleitungen. Die tschechischen Behörden arbeiten eng mit den zuständigen Stellen der betroffenen Nachbarländer zusammen, um die Lage zu klären. Die Identifizierung der Urheber der Drohungen bleibt eine zentrale Aufgabe der Ermittlungen.

Zusammenfassung der Lage

Die aktuelle Situation zeigt eine hohe Anfälligkeit des zivilen Luftverkehrs für solche Störmanöver. Die Wiederholung der Vorfälle deutet auf eine anhaltende Gefahr hin, die die Verkehrsstruktur im Raum Prag beeinträchtigt. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Aufklärung beitragen können. Bis zur Klärung der Hintergründe bleiben die Sicherheitsvorkehrungen auf einem erhöhten Niveau. Die Verantwortlichen in der Luftfahrtbranche beobachten die Entwicklung weiterhin sorgfältig.

Ausblick und weitere Schritte

Die Zukunft des Flugverkehrs in Prag hängt stark von der Aufklärung dieser Vorfälle ab. Die Behörden setzen darauf, durch verbesserte Kommunikation und technische Prävention solche Ereignisse zu verhindern. Die Airlines werden ihre Routenplanung eventuell vorübergehend anpassen, um Risiken zu minimieren. Die Situation bleibt dynamisch und erfordert kontinuierliche Aufmerksamkeit aller Beteiligten. Die tschechische Polizei verspricht Transparenz über die weiteren Schritte.

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Letztlich soll die normale Betriebsweise des Flughafens Prag schnellstmöglich ohne größere Einschränkungen wiederhergestellt werden. Die Koordination mit internationalen Partnern wird fortgesetzt, um die Sicherheit aller Passagiere zu garantieren. Die Vorfälle dienen als warnendes Signal für die Notwendigkeit ständiger Wachsamkeit im globalen Luftverkehr.