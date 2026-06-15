Bombenentschärfung in Potsdam: Großraum-Sperrung und Evakuierung von 6500 Menschen

Wegen der Entschärfung einer 250-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg am Hauptbahnhof Potsdam wurde ein großer Sperrkreis eingerichtet. Rund 6500 Menschen mussten bis 8:30 Uhr ihre Wohnungen verlassen, öffentliche Einrichtungen und Verkehrsknotenpunkte wurden gesperrt. Auch politische Gebäude wie die Staatskanzlei und Ministerien waren betroffen. Nach Kontrolle aller Gebäude soll die Bombe manuell entschärft und abtransportiert werden.

Am Dienstag wird Potsdam durch die Entschärfung einer 250-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg lahmgelegt. Der Sprengsatz wurde in der Nähe des Hauptbahnhof s entdeckt, weshalb ein großer Sperrkreis eingerichtet wird.

Bis 8:30 Uhr müssen rund 6500 Bewohner ihre Wohnungen im Radius von 700 Metern verlassen, darunter auch die Bewohner mehrerer Pflegeheime. Zudem werden Landesbehörden, Schulen und Kindertagesstätten geschlossen. Der letzte Zug des RE 1 hält um 8:05 Uhr am Hauptbahnhof, danach wird der Bahnverkehr eingestellt. Bus- und Tramlinien werden unterbrochen, die vielbefahrene Kreuzung Leipziger Dreieck und die Lange Brücke gesperrt.

Rund um die Humboldtbrücke drohen lange Staus, die Stadtverwaltung rät daher, weiträumig auszuweichen. Das Gebiet um den Hauptbahnhof umfasst auch zentrale politische Einrichtungen Brandenburgs. Im Sperrkreis liegen die Staatskanzlei, die Ministerien für Bildung, Wirtschaft, Finanzen und Justiz, das Landtagsschloss und die Landesbank. Die Mitarbeiter werden ins Homeoffice geschickt, Fraktionssitzungen fallen aus.

Auch kulturelle und Freizeiteinrichtungen sind betroffen: Das Stadtbad BLU bleibt geschlossen, da es direkt neben dem Bombenfundort liegt. Das Museum Barberini hat zufällig Schließtag, und das Kunsthaus Das Minsk ist ohnehin dienstags geschlossen. Der Freundschaftsinsel-Park wird ebenfalls gesperrt. Die Entschärfung selbst soll von einem erfahrenen Sprengmeister durchgeführt werden, der den Zünder manuell herausdrehen will.

Das Verfahren sei Routine, wie er betont. Allerdings müssen zuerst alle Häuser im Sperrkreis kontrolliert werden, um sicherzustellen, dass niemand zurückgeblieben ist. Die Dauer der Maßnahme wird auf 30 Minuten bis eine Stunde geschätzt, abhängig davon, wie schnell die Räumung abgeschlossen ist. Nach der Entschärfung wird der Sprengsatz abtransportiert.

Dies sei bereits zigmal erfolgreich durchgeführt worden, so der Sprengmeister. Die umfassenden Vorbereitungen zeigen, wie ernst die Lage genommen wird, um eine Gefährdung der Bevölkerung zu vermeiden





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