In Bergheim wurde eine Weltkriegsbombe bei Gartenarbeiten entdeckt. Die Entschärfung erfolgt am Donnerstag nach einer Evakuierung des Umkreises.

In der Bergheimer Innenstadt ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Diese wird am Donnerstag entschärft. Bombenfund in Bergheim: In der Innenstadt ist am frühen Mittwochabend eine Weltkriegsbombe bei Gartenarbeiten an einem Privathaus gefunden worden. Um 18.55 Uhr wurde der Krisenstab durch Bürgermeister Volker Mießeler einberufen. Wie die Stadt am Abend bekannt gab, handelt es sich um eine amerikanische Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie enthält circa 150 Kilogramm Sprengstoff und zwei Zünder, die vor Ort entschärft werden müssen.

Durch die Baggerarbeiten sei die Bombe senkrecht nach unten gedrückt, sodass die Zünder nach unten zeige und zunächst freigelegt werden müsse, heißt es. Der Kampfmittelräumdienst wird die Bombe am Donnerstagvormittag entschärfen, sobald die Evakuierung abgeschlossen ist. Es wurde ein Evakuierungsradius von 300 Meter um die Fundstelle festgelegt.

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Alle betroffenen Gebäude und Haushalte werden am Donnerstagmorgen ab 7.30 Uhr durch Lautsprecherdurchsagen sowie durch Haustürbesuche von den entsprechenden Einsatzkräften informiert. Zusätzlich wird über die Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes, kurz Warn-App NINA, eine Warnmeldung an die Bevölkerung herausgegeben. Für die Dauer der Evakuierung ist laut Stadt beabsichtigt, eine Betreuungsstelle in der Dreifachsporthalle am Gutenberggymnasium einzurichten. Diese steht allen betroffenen Bürgerinnen und Bürgern dann als Aufenthaltsort zur Verfügung.

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Alternativ besteht die Möglichkeit, während der Evakuierungs- und Bombenentschärfungsmaßnahmen bei Familie, Freunden oder Bekannten unterzukommen. Weitere Informationen werden fortlaufend auf der städtischen Homepage unter www.bergheim.de sowie über die Facebook- und Instagram-Seiten der Kreisstadt Bergheim veröffentlicht.