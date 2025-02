Bond-Regisseur träumt von Zorro-Comeback mit Antonio Banderas

Martin Campbell, der Regisseur von James Bond 007 - Casino Royale, drückt seinen Wunsch nach einem dritten Zorro-Film aus und wünscht sich Antonio Banderas in einer neuen Rolle.

Martin Campbell , der Regisseur von James Bond 007 - Casino Royale, drückt seinen Wunsch nach einem dritten Zorro - Film aus. Der Film würde nach 20 Jahren die Rückkehr des Robin Hood des Wilden Westens auf die Leinwand bedeuten und Antonio Banderas erneut in der Hauptrolle sehen. Campbell hat bereits Ideen für die Handlung und wünscht sich, dass Banderas in diesem dritten Teil die Rolle von Anthony Hopkins übernimmt und so einen neuen Zorro in die Welt entlässt.

Obwohl es derzeit keine konkreten Pläne für einen dritten Zorro-Film gibt, äußerte Campbell seine Begeisterung für ein solches Projekt. Er sieht die Rückkehr zu Zorro als einen „perfekten Kreis“ an, da Banderas in einem neuen Zorro-Franchise die Rolle des Mentors übernehmen könnte. Es ist wichtig zu betonen, dass dies ein Wunschdenken von Campbell und Banderas ist. Ein dritter Zorro-Film befindet sich aktuell nicht in der Mache. Es ist jedoch bekannt, dass Tom Holland für die Rolle des neuen Zorro in Betracht gezogen wird. Weitere Details zum Projekt werden in Zukunft bekannt gegeben.





