Bonnie Tyler nicht mehr im Koma - Zustand weiterhin ernst, Konzerte abgesagt

Die britische Sängerin Bonnie Tyler liegt nach einer Notoperation und Komplikationen nicht mehr im künstlichen Koma, bleibt aber in kritischem Zustand auf der Intensivstation. Ihr Management sagt alle Sommerauftritte ab, hofft aber auf Herbstkonzerte.

Die britische Rock-Legende Bonnie Tyler , die im Mai 2024 aufgrund eines Darmdurchbruchs operiert werden musste und dabei Komplikationen erlitt, die zu einem künstlichen Koma führten, befindet sich nach aktuellem Stand nicht mehr im Koma , bleibt jedoch in einem ernsten Zustand auf der Intensivstation eines portugiesischen Krankenhauses.

Ihr Management teilte in einem Gesundheits-Update mit, dass sich ihr Zustand langsam verbessere und die Ärzte zuversichtlich seien, dass sie sich vollständig erholen könne, was jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen werde. Aufgrund ihrer health complications mussten alle für den Sommer geplanten Konzerte bis Ende August abgesagt oder verschoben werden. Für die Herbsttermine besteht unter der Voraussetzung weiterer Stabilisierung noch Hoffnung auf Durchführung.

Familie und Management entschuldigten sich bei Fans und Veranstaltern für die kurzfristigen Änderungen und bedankten sich gleichzeitig für die weltweite Unterstützung und Anteilnahme. Sie baten weiterhin um Respektierung der Privatsphäre und versprachen, weitere Informationen zu veröffentlichen, sobald neue Erkenntnisse vorliegen. Die Fans hoffen auf eine weitere Stabilisierung und eine baldige Rückkehr der Sängerin auf die Bühne, während das Team vorsichtig optimistisch bleibt, auch wenn die vollständige Genesung noch Zeit braucht





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