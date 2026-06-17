Bonprix Jeansjacke: Das It-Piece im stylischen College-Look aus 'Off Campus'

Die Jeansjacke von Bonprix, die in der Serie 'Off Campus' getragen wird, ist ein günstiges und vielseitiges It-Piece für den lässigen College-Style. Erhältlich in verschiedenen Größen und Waschungen, überzeugt sie durch ihre bequeme Passform, ihr robustes Material und ihre einfache Pflege.

Die Jeansjacke von Bonprix , die aktuell als heimlicher Star der Serie ' Off Campus ' gefeiert wird, ist ein wahres It-Piece , das den lässigen College-Look der Hauptfigur Hannah Wells perfekt einfängt.

Das Modell überzeugt durch seinen coolen Denim-Style, der sich vielseitig kombinieren lässt und sowohl zu hellen Hosen als auch zu anderen Freizeitoutfits passt. Erhältlich in den Größen 34 bis 48 bei Bonprix sowie alternativ in einer hellblau gewaschenen Variante bei Amazon, bietet die Jacke für jeden Geschmack etwas. Ihr Design ist modern und zeitlos zugleich: Ein gerader Schnitt, lange Ärmel, eine breite Rückenpasse und ein charakteristischer Bananensteg am Kragen zeichnen sie aus.

Mit einer Länge von etwa 60 Zentimetern bei Größe 42 und einer als normal beschriebenen Hüftweite umschließt sie die Silhouette angenehm, ohne einzuengen, da sie kein Innenfutter besitzt und sich so ideal auch für warme Sommerabende eignet. Das Material, bestehend zu 98 Prozent aus robustem Denim mit einem geringen Elasthan-Anteil, verspricht nicht nur eine gute Passform, sondern auch hohen Tragekomfort.

Pflegeleicht ist sie obendrein: Bei einem Kaffeefleck oder anderer Verschmutzung kann sie problemlos in der Waschmaschine bei 30 Grad gereinigt werden. Damit ist die Jacke nicht nur ein stilvolles Statement für Fans der Serie, sondern auch ein praktisches und langlebiges Basic, das in keinem Kleiderschrank fehlen sollte, wenn man den beliebten College-Vibes Ausdruck verleihen möchte





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