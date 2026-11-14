Bonprix Strickkleid: Tiefgrüner Winter-Look mit Bindebund-Taille

Bonprix präsentiert ein tiefgrünes Strickkleid in den Größen 36 bis 54, das Komfort mit Stil verbindet. Erfahren Sie mehr über Schnitt, Mode-Tipps und Details zum aktuellen Winter-Trend.

Das Modehaus Bonprix hat ein neues Strickkleid im Sortiment, das gezielt den Widerspruch zwischen warmem Komfort und eleganter Optik auflöst. Im Fokus steht ein sattes Tiefgrün, das als frischer Kontrast zum traditionellen winterlichen Schwarz oder grauen Alltagskleidungsstil dient. Das Kleid wurde so konzipiert, dass es sowohl für schmalere Figuren als auch für die Curvy-Modell-Reihe von Bonprix getragen werden kann, was die Zielgruppe deutlich erweitert.

Fokus auf Silhouette und Passform

Der Schnitt des Kleides verzichtet auf unförmige Silhouetten und setzt stattdessen auf eine definierte Taille. Dies wird durch einen integrierten Stoffstreifen erreicht, der als Bindeband zum Selbstbinden dient. Dadurch erhalten die Trägerinnen die Möglichkeit, die Taille individuell zu betonen und die Passform nach persönlichem Geschmack anzupassen. Die verspielten Ballonärmel unterstreichen den modernen Fashion-Flair des Kleidungsstücks und brechen die schlichte Struktur des Strickmaterials auf.

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Größenangebot und Modellvielfalt

Das Kleid ist in einem breiten Größenspektrum von Größe 36/38 bis hin zu Größe 52/54 erhältlich. Bonprix macht dabei darauf aufmerksam, dass das Kleid auch an Curvy-Models präsentiert wird. Interessenten können entsprechende Bilder auf der Website des Händlers aufrufen, um sich davon überzeugen zu lassen, wie der spezielle Schnitt an kurvigeren Figuren wirkt. Diese Transparenz soll potenziellen Käufern helfen, eine fundierte Entscheidung für die passende Größe und den bevorzugten Look zu treffen.

Kombinationsempfehlungen für den Winter

Um den tiefgrünen Farbton optimal in Szene zu setzen, empfiehlt sich eine Kombination mit Brauntönen. Braune Stiefeletten und eine kurz geschnittene Hemdjacke in Braun verleihen dem Strickkleid einen lässigen Touch. Die kurze Jacke hebt die Taille nochmals hervor, während eine passende braune Handtasche das Gesamtbild harmonisch abrundet. Goldene Creolen sorgen für eine subtile Glamour-Note, die den look auflockert.

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Styling-Tipps und Farbkontraste

Neben der neutralen Begleitung durch Braun bietet sich ein kräftiger Farbakzent als Kontrastmittel an. Roter Lippenstift wird als Mittel für den Wow-Effekt empfohlen und bringt eine freche Portion Farbe ins Gesicht. Dieser Kontrast verwandelt das ansonsten gemütliche Winter-Outfit schnell in einen echten Hingucker. Die Kombination aus dem tiefgrünen Kleid, dem roten Lippenstift und den braunen Accessoires schafft einen ausgewogenen Look, der kuschelig und zugleich stylisch wirkt.

Preise und Händlerhinweise

Bei der Anschaffung des Kleidungsstücks ist zu beachten, dass die Preise volatil sind. Händler passen die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) teilweise an. Sollten die aktuellen Verkaufspreise von den ursprünglich angegebenen Werten abweichen, liegt dies an Preisänderungen, die nach der Veröffentlichung des Artikels seitens der Händler vorgenommen wurden. Zudem arbeitet der Beitrag mit Affiliate-Links. Ein Kauf über diese Links führt zu einer Provision für den Anbieter, ohne dass für die Käufer Mehrkosten entstehen.