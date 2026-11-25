Booking.com kämpft gegen Betrugsmaschen und warnt Nutzer vor gefälschten Verifizierungs-E-Mails. Lesen Sie hier, wie Sie sich schützen können.

Die Online-Buchungsplattform Booking.com hat eine klare Maßnahme ergriffen, um Planungssicherheit für die Unterkunftspartner und Orientierung für die Kunden zu gewährleisten. Hintergrund ist die Erkenntnis, dass die überwiegende Mehrheit der Betrugsmaschen auf dieser beliebten Plattform von falschen Unterkunftspartner n ausgeht und nicht von den Gästen selbst. Um diese Lücke zu schließen, setzt Booking.com auf striktere Verifizierung sprotokolle.

Neue Verifizierungsstandards für Partner

Um die Integrität des Netzwerks zu wahren, müssen Unterkunftspartner ihren Standort nun offiziell bestätigen. Dies geschieht durch den Versand eines Briefes mit einem einzigartigen Verifizierungscode an die angegebene Adresse, durch die Einreichung eines Videomaterials der Unterkunft oder durch einen direkten Videoanruf. Zusätzlich können Ausweisdokumente wie Personalausweise oder Führerscheins zur Identitätsprüfung angefordert werden. Diese Verfahren sollen sicherstellen, dass jede angebotene Unterkunft tatsächlich existiert und vom angegebenen Betreiber kontrolliert wird.

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Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass diese Aufforderung zur Verifizierung trotz des dringenden Appells nur eine freiwillige Option darstellt. Die Plattform greift hier nicht zwangsweise ein, sondern lädt die Partner ein, proaktiv ihre Daten zu prüfen. Dieser Ansatz soll Vertrauen schaffen, ohne die administrative Belastung für die Partner unverhältnismäßig zu erhöhen. Dennoch signalisiert Booking.com damit eine Null-Toleranz-Politik gegenüber gefälschten Profilen.

Gefahr durch gefälschte E-Mails und Links

Trotz dieser internen Maßnahmen sind Nutzer weiterhin vor externen Angriffsvektoren geschützt. Derzeit werden vermehrt vermeintliche Verifizierungsverfahren per E-Mail simuliert, um sensible Daten zu stehlen. Nutzer werden vor der klaren Warnung bewahrt, auf Links in solchen E-Mails zu klicken oder sensible Informationen wie E-Mail-Adressen, Passwörter oder Kreditkartendaten über diese Links einzugeben. Ironischerweise ist genau dieser Mechanismus in die tatsächliche E-Mail der Buchungsplattform eingebaut, wenn sie im Rahmen der oben genannten Sicherheitschecks versendet wird.

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Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) rät dringend ab, Links in verdächtigen Nachrichten zu nutzen. Stattdessen wird empfohlen, sich lieber selbst auf die offizielle Website von Booking.com zu navigieren. Dort erscheint nach dem Einloggen meist automatisch ein Benachrichtigungsfenster mit derselben Information, falls ein Sicherheitscheck erforderlich ist. Alternativ kann die offizielle E-Mail-Adresse kontaktiert werden, um den Vorfall zu melden.

Reaktion auf Phishing-Versuche und technische Risiken

Bei der Meldung von Phishing-Versuchen ist eine korrekte Vorgehensweise essenziell. Es darf niemals als Antwort auf die verdächtige Nachricht geschrieben werden. Hinter Phishing-E-Mails im HTML-Format kann sich zudem ein fremder Absender verstecken, der legitime Absichten vorgaukelt. Das BSI warnt davor, dass selbst scheinbar vertrauenswürdige Formatierungen nicht immer auf die Echtheit der Nachricht hindeuten. Nutzer sollten stets kritisch prüfen, ob die Anfrage wirklich von der Plattform stammt.

Durch die Kombination aus internen Verifizierungsprozessen für Partner und externer Aufklärung der Kunden soll das Ökosystem von Booking.com widerstandsfähiger gegen Betrug werden. Die transparente Kommunikation über diese Maßnahmen ist ein zentraler Bestandteil der Strategie, um das Vertrauen in das digitale Buchungssystem zu stärken. Kunden und Vermieter profitieren langfristig von einer sauberen und überprüften Datenbasis.

Zusammenfassung und Ausblick

Die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass Cybersicherheit und Datenschutz im Online-Handel keine einmaligen Projekte, sondern laufende Prozesse sind. Booking.com reagiert hierauf mit einer Mischung aus technischer Überprüfung und nutzerorientierter Information. Solange Phishing-Angriffe bestehen, bleibt Wachsamkeit der wichtigste Schutzmechanismus für alle Beteiligten. Die genannten Empfehlungen des BSI bieten dabei eine praxistaugliche Anleitung zur Risikominimierung.