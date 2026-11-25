Boom Supersonic hat erstmals den Kern des Triebwerks gezündet, der später das Überschallflugzeug Overture und die Gasturbine Superpower antreiben soll.

Strom für Rechenzentren und Schub für Überschallflüge: Das US-Unternehmen Boom Supersonic hat erstmals den Kern des Triebwerk s Symphony gezündet, das das Unternehmen selbst entwickelt hat.am 21.

November auf dem Testgelände von Boom Supersonic bei Denver im US-Bundesstaat Colorado statt. Dabei wurde der Kern des Triebwerks, bestehend aus sechsstufigem Hochdruckverdichter, Brennkammer und einstufiger Hochdruckturbine, erstmals gemeinsam in Betrieb genommen. Das Triebwerk zündete danach beim zweiten Versuch. Der Test sei nur kurz gewesen.

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Knapp 2000 Sensoren hätten dabei jedoch viele Daten aufgezeichnet können, sagte Blake Scholl, Gründer und Chef von Boom Supersonic, dem Luftfahrtmagazin.

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„Sehr wenige Unternehmen bisher haben sowohl ein Triebwerk als auch ein Flugzeug gebaut. Keines hat ein Überschallflugzeug und ein Überschalltriebwerk gebaut – bis heute“, kommentierte Scholl im Anschluss Boom Supersonic plant zwei Produkte: das Überschallflugzeug Boom Overture, das von Symphony angetrieben wird, und die Gasturbine Superpower. Letztere soll eine Leistung von 42 Megawatt haben und etwa große Rechenzentren mit Strom versorgen. 75 Prozent von Symphony und Superpower sollen identisch sein.als zweites Produkt an.

Die Turbine befindet sich in einem 40-Fuß-Standardcontainer und kann auf einem Sattelschlepper transportiert werden. Der Aufbau dauert laut Hersteller „Tage, nicht Jahre“. Die ersten Superpower-Turbinen will Boom Supersonic im kommenden Jahr an den KI-Infrastrukturbetreiber Crusoe ausliefern. Das Überschallflugzeug Overture soll Ende 2029 einsatzbereit sein.