Der aus der Ukraine evakuierte Hund Boomer mit Zerebralparese braucht in Bulgarien ein ruhiges Zuhause. Ein geschützter Gnadenplatz oder eine Pflegestelle ist für seine Versorgung unerlässlich.

Der rund 45 Kilogramm schwere Rüde Boomer hat den Krieg in der Ukraine nicht nur körperlich, sondern auch seelisch überstanden. Ursprünglich als Welpe im Konfliktgebiet geboren, verlor er seine Geschwister und wurde schließlich aus der Kriegszone in die Sicherheit Bulgarien s evakuiert. Heute genießt er dort zwar Schutz, doch der harte Alltag in einem Tierheim stellt eine immense Belastung für sein geschädigtes Nervensystem dar. Die Mitarbeiter des beteiligten Tierschutz vereins sind sich einig, dass dieser temporäre Zustand keine langfristige Lösung sein kann und suchen nun dringend nach einer dauerhaften Perspektive für den besonderen Vierbeiner.

Diagnose und historische Hintergründe

Die Geschichte von Boomer ist untrennbar mit den dunklen Praktiken von Züchtern verbunden, die oft in Krisengebieten operieren. Mitarbeiter eines Partnertierheims hatten den Hund ursprünglich bei einem solchen Züchter fotografiert und dokumentiert. Dabei wurde bei Boomer die infantile Zerebralparese diagnostiziert, eine frühkindliche Hirnschädigung, die seine Motorik und Muskelspannung dauerhaft beeinträchtigt. Während Boomer diese schweren Lebensumstände überlebte, verstrickten sich seine Geschwister in denselben Bedingungen tödlich. Diese historischen Fakten unterstreichen die Dringlichkeit, ihm nun eine stabile und sichere Umgebung zu bieten.

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Neurologische Einschränkungen und Verhalten

Die neurologische Beeinträchtigung prägt das Erscheinungsbild von Boomer maßgeblich. Sein Gangbild und seine Kopfhaltung sind auffällig verändert, und die Feinmotorik ist stark eingeschränkt. Ein weiteres Symptom ist, dass er kein Bellen produzieren kann. Trotz dieser physischen Hürden bewältigt er vieles allein und benötigt derzeit keine Medikamente. Personen wie Gauermann beschreiben ihn als treu, charakterstark und dankbar. Besonders hervorzuheben ist seine Sanftheit; trotz seiner Größe von 45 Kilogramm wirkt er im Umgang extrem ruhig und freundlich.

Anforderungen an die zukünftige Betreuung

Die Betreuungsbedürfnisse von Boomer gehen weit über die reine Fütterung hinaus. Da sein Nervensystem ohnehin stark belastet ist, sind lange Zeiten im Zwinger nicht nur unzureichend, sondern gesundheitsschädlich. Er benötigt berechenbare Abläufe und die enge Nähe zu einer vertrauten Bezugsperson. Regelmäßige Physiotherapie ist erforderlich, um seine Muskulatur und Beweglichkeit zu erhalten. Zudem muss sein künftiger Halter ihm bei Bedarf körperlich helfen können, da seine Motorik nicht ausreicht, um alle Situationen eigenständig zu meistern. Geduld und Empathie sind dabei Grundvoraussetzungen.

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Zukünftige Wohnsituation und Lebensstandard

Die Suche nach dem perfekten Zuhause zielt auf ein ruhiges Landhaus mit einem Garten ab. Städtischer Trubel und Lärm sind für Boomer kontraproduktiv und sollten vermieden werden. Das Umfeld muss barrierearm gestaltet sein, da rutschige Böden und viele Treppen seinen Alltag unnötig erschweren würden. Hektische Situationen, wie sie oft in überfüllten Tierheimsystemen vorkommen, würden sein Nervensystem überfordern. Stattdessen braucht er Rückzugsmöglichkeiten und eine friedliche Atmosphäre, in der er sich sicher fühlen kann. Ein geschützter Ort wie ein Gnadenhof bietet zwar mehr Ruhe als ein normales Tierheim, doch das erklärte Ziel bleibt ein einzelner, privater Platz.

Fazit und Ausblick für das Tierwohl

Die Initiative rund um Boomer demonstriert, wie wichtig individuelle Fürsorge für behinderte Tiere ist. Gauermann fasst die Philosophie hinter der Betreuung treffend zusammen: Ein Hund muss nicht perfekt sein, um ein wunderbarer Begleiter zu sein. Es geht darum, Verständnis statt Mitleid zu zeigen und den Hund nicht auf sein Handicap zu reduzieren. Für Boomer bedeutet dies konkret, dass er endlich ankommen kann. Die Suche nach einem geschützten Ort, der ihm die nötige Zeit für Spaziergänge und Therapie ermöglicht, ist der entscheidende nächste Schritt in sein neues, sicheres Leben.