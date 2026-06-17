Borger: Inklusion ist nicht nur für große Strukturen reserviert

Die Weltklasse-Athletin Borger spricht über ihre Erfahrungen mit dem Special-Olympics-Lehrgang in Herzogenaurach. Sie sagt, dass Inklusion nicht nur für große Strukturen reserviert ist, sondern dass auch kleine Dinge wie ein offenes Training oder Trainerinnen und Trainer, die mit dem Thema umgehen können, helfen können. Borger möchte, dass Athleten direkt einen Aufschlag von ganz hinten über das Netz bringen können und dass die Athletinnen und Athleten trainieren, bereiten sich vor und wollen gewinnen. Es geht darum, wirklich dazuzugehören.

Borger nahm vor drei Wochen an einem Special-Olympics -Lehrgang in Herzogenaurach teil. Das war ihre erste richtige Begegnung mit dieser Welt, sagt sie. Nach Herzogenaurach war für sie klar, dass sie auch nach Saarbrücken fahren würde.

Sie spielte im 4-gegen-4-Modus, wie bei den Unified-Wettbewerben der Nationalen Spiele. Menschen mit und ohne Behinderung spielten gemeinsam im Sand. Borger sagt, dass viele denken, Inklusion erfordere große Strukturen, viel Geld und viel Organisation. Aber das stimmt nicht.

Oft reicht schon ein offenes Training oder Trainerinnen und Trainer, die wissen, wie sie mit dem Thema umgehen. Sie möchte, dass Athleten direkt einen Aufschlag von ganz hinten über das Netz bringen können. Das klingt vielleicht simpel, aber das ist technisch wirklich nicht einfach. Die Athletinnen und Athleten trainieren, bereiten sich vor und wollen gewinnen.

Es geht darum, wirklich dazuzugehören. Bei Vereinsfeiern, bei Ausflügen, im Alltag. Einfach überall mit dabei sein. Borger sagt auch, dass sie ihre Schlagertexte auffrischen muss, wenn sie beim nächsten Mal wirklich mithalten will. Das nächste inklusive Beach-Event kommt ganz sicher





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