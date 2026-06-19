Boris Aljinovic kehrt als Felix Stark in "Tatort" zurück

Boris Aljinovic kehrt als Kommissar Felix Stark in die beliebte ARD-Reihe "Tatort" zurück, nachdem er 13 Jahre lang in den Filmen der Serie mitwirkte. In dem neuen Berliner Fall, der derzeit gedreht wird, ermittelt Felix Stark neben dem aktuellen Ermittler Mark Waschke (alias Robert Karow). Stark war bereits vor Jahren einem Serienmörder auf der Spur, der seine Morde als Selbsttötungen tarnte. Können es die gleichen Täter sein, die wieder zugeschlagen haben? Karow sucht nach Stark und findet in ihm einen Verbündeten.

Boris Aljinovic kehrt als Kommissar Felix Stark in die beliebte ARD-Reihe " Tatort " zurück, nachdem er 13 Jahre lang in den Filmen der Serie mitwirkte. In dem neuen Berlin er Fall, der derzeit gedreht wird, ermittelt Felix Stark neben dem aktuellen Ermittler Mark Waschke (alias Robert Karow).

Stark war bereits vor Jahren einem Serienmörder auf der Spur, der seine Morde als Selbsttötungen tarnte. Können es die gleichen Täter sein, die wieder zugeschlagen haben? Karow sucht nach Stark und findet in ihm einen Verbündeten. Aljinovic hat seit seinem "Tatort"-Aus mehrere Theater-Engagements gehabt, vor allem im Theater am Potsdamer Platz in Berlin





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