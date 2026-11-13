Boris Becker bei Sky Sport: Experte und Kommentator bei ATP-Finals in Turin

Boris Becker übernimmt ab dem 19. November die Kommentierung der ATP-Finals in Turin. Sky Sport zeigt alle Partien, bei denen Alexander Zverev um 15,75 Millionen Dollar Preisgeld kämpft.

Ausrichter Sky Sport hat die Personalplanung für die kommenden ATP-Finals in Turin bekannt gegeben. Die Tennis-Legende Boris Becker ist ab dem 19. November vor Ort in der italienischen Stadt tätig. Er fungiert dort als Experte und Kommentator für das paytv-Netzwerk. Die Spiele beginnen am kommenden Sonntag in Turin, wobei Becker bereits am Donnerstag im Einsatz ist. Er wird das Turniergefecht bis zum Finale am 22. November begleiten. Zuvor hatte es公开e Spannungen zwischen Becker und dem deutschen Tennis-Star Alexander Zverev gegeben.

Zeitplan und Teamzusammensetzung der Kommentatoren

Boris Becker übernimmt an den letzten Gruppenspieltagen die Sprechkanäle. Anschließend kommentiert er das Halbfinale am Samstag und das Endspiel am Sonntag. An seiner Seite stehen wechselnde Co-Kommentatoren. Am Donnerstag und Freitag ist Andrea Petkovic an Beckers Seite. Am Samstag wechselt Marcel Meinert an seine Position. Am Sonntag übernimmt Petkovic wieder die Begleitung ab 17:30 Uhr. In der Regel kommentiert Becker ein Match pro Tag. Dabei ist er bestrebt, die Partie von Zverev zu übertragen. Nach dem Finale nehmen Becker und Petkovic einen Vodcast auf. Dieser wird live von Sky ausgestrahlt.

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Hintergründe zu Konflikten zwischen Becker und Zverev

Boris Becker erklärte kürzlich, seine früheren Aussagen zu Zverev seien zu "heiß gekocht" gewesen. Im Interview mit dem Magazin Der Spiegel äußerte Becker Kritik. Er empfinde Zverevs Interviews auf Deutsch oft als schroff und abgehackt. Becker sprach auch an, dass sich Zverev nicht zum Russland-Ukraine-Krieg äußere. Daraufhin reagierte Alexander Zverev scharf auf diese Kritik. Er sagte über Becker, dieser erzähle oft Blödsinn. Zverev hatte den Eindruck, Becker müsse alles kommentieren, was er mache. Diese Kommentare belasteten zuletzt das Verhältnis zwischen den beiden.

Preisgelder und Verlosungen im Turnierfeld

Beim Turniergefecht in Turin geht es insgesamt um 15,75 Millionen Dollar Preisgeld. Die Teilnehmer starten in einem Feld mit hoher Qualität. Der Weltranglistenerste Alexander Zverev trifft in der Gruppenphase auf Ben Shelton. Er spielt auch gegen Rafael Jodar und Arthur Fils. In der anderen Gruppe sind Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev vertreten. Auch Flavio Cobolli und Frances Tiafoe sind dort am Start. Im Doppel starten Kevin Krawietz und Tim Pütz für die deutschen Farben. Die Qualifikation ist bereits abgeschlossen.

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Herausforderungen bei der Gruppenphase und Finale

Ein Turniersieger mit allen Gruppenspielen gewinnt einen Rekordwert. Er erhält 5,171 Millionen Dollar. Dies ist ein neuer Höchstwert für das Abschlussturnier des Jahres. In der Gruppenphase bringt jeder Sieg 405.000 Dollar. Bereits für die Teilnahme erhalten die Spieler 338.000 Dollar. Die Gruppenphase bietet daher eine wichtige Einnahmequelle. Die Spiele finden in der Halle in Turin statt. Die Atmosphäre ist dabei von hoher Spannung geprägt. Alle Spiele werden von Sky Sport übertragen.

Das Sky Sport Team und technische Betreuung

Sky Sport stellt ein breites Expertenteam zusammen. Neben Boris Becker sind Patrik Kühnen und Philipp Kohlschreiber als Experten dabei. Yannick Erkenbrecher unterstützt das Team technisch. Paul Häuser und Stefan Hempel sind ebenfalls im Einsatz. Sie gewährleisten die reibungslose Übertragung. Die Reporter sind vor Ort in Turin. Sie liefern Hintergrundberichte direkt vom Platz. Die Produktion ist auf hohem Niveau. Zuschauer können das Tennis live verfolgen. Die Übertragung beginnt am Sonntag in Turin.