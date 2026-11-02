Tennis-Legende Boris Becker gibt im Spiegel-Interview Gründe für die fehlende Fanliebe bei Weltnummer eins Alexander Zverev an, die die sportliche Dominanz nicht ausgleicht.

Die Tennisszene blickt auf Alexander Zverev mit Hochachtung, denn der 29-Jährige ist aktuell die Nummer 1 der Welt. Seine Leistungen im vergangenen Jahr, inklusive zwei Grand-Slam-Siegen bei den French Open und den US Open, haben ihn an die Spitze gebracht. Dennoch bleibt die Begeisterung deutscher Fans gegenüber ihm gering. Boris Becker, 58 Jahre alt und eine deutsche Tennis-Legende, hat sich nun im Interview mit dem Magazin Spiegel zu diesem Phänomen geäußert und drei mögliche Ursachen für die mangelnde Popularität genannt.

Politische Zurückhaltung und russische Wurzeln

Boris Becker führt als ersten Punkt die Herkunft von Alexander Zverev an. Seine Eltern stammen aus Russland, und er kommuniziert auch während der Matches auf dem Platz auf Russisch mit seinem Trainer. Politisch äußert sich Zverev kaum zum Krieg in der Ukraine, was Becker persönlich nachvollzieht, das stößt in der Öffentlichkeit aber oft auf Skepsis. Zverev wurde in Hamburg geboren, doch sein Vater Alexander, 66 Jahre alt, spielte ab 1979 im Davis Cup für die Sowjetunion. Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs betonte Zverev, dass Frieden weltweit herrschen solle und alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft zusammenleben sollten.

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Auffälliger Schmuck und Verhaltensweisen

Ein weiterer Punkt, der in den Augen von Boris Becker zur Distanzierung führt, ist das Erscheinungsbild des Tennisspielers. Zverev trägt seit Jahren drei goldene Ketten, die er als Glücksbrander ansieht. Diese stören ihn oft bei seinen Aufschlagaktionen, weshalb er ständig an seinem Hemd zupft, um sie zurückzuziehen. Dieses wiederkehrende Bild wird von vielen als nicht besonders anmutend wahrgenommen, auch wenn Becker zugibt, dass es letztendlich die persönliche Sache des Sportlers ist und nicht zwangsläufig sein Können beeinträchtigt.

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Sprachliche Unterschiede in den Interviews

Boris Becker hebt zudem den gravierenden Unterschied in der Wirkung von Zverev bei Interviews in verschiedenen Sprachen hervor. Auf Englisch wirkt der Weltranglistenerste oft sympathischer, charmant und witzig, zeigt Selbstironie und ist sprachgewandt. Im Gegensatz dazu wirkt er auf Deutsch oft schroff und abgehackt, besonders gegenüber Journalisten, die ihn dann als nicht gerade freundlich empfinden. Diese sprachbedingte Diskrepanz könnte dazu beitragen, dass sein Image in seinem stärksten Heimatmarkt nicht so gut ankommt, wie es sein sportlicher Erfolg eigentlich verdienen würde.

Fehlende Kommunikation und Berater

Becker kritisiert implizit die strategische Ausrichtung von Zverev, da Deutschland dessen wichtigster Markt ist. Es bleibt unklar, wer seine Berater sind und ob ihnen die Situation bekannt ist. Tennisspieler sind bekannt für ihre Hartnäckigkeit, was auch Becker aus eigener Erfahrung kennt. Er vermutet, dass das Fehlen einer offenen Kommunikation und möglicherweise falsche Ratschläge seiner Berater dazu führen, dass Zverev sein Potenzial in Deutschland nicht voll ausschöpft, obwohl seine sportlichen Erfolge international anerkannt sind.