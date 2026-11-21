Tennis-Legende Boris Becker und Ehefrau Lilian feiern den ersten Geburtstag von Zoë Vittoria Becker. Die kleine Familie trifft sich zu einem bunten Fest mit Torte und Geschenken.

Die Tennis -Legende Boris Becker widmet seinen Fans am ersten Geburtstag seiner jüngsten Tochter Zoë Vittoria Becker einen特别en Blick hinter die Kulissen seiner Familie. Die fünfzigjährige Sportikone und seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro teilen ausgelassene Momente des Festes auf ihren sozialen Medien. Der Fokus liegt dabei auf dem gemeinsamen Glück und den liebevollen Details des Geburtstag sfeierns.

Feierlichkeiten mit Torte und Familie

Das Geburtstagskind Zoë Vittoria Becker hat am vergangenen Wochenende ihren ersten Lebensjahr feierlich begangen. Die Feierlichkeiten standen ganz im Zeichen von Freude und familiärer Verbundenheit. Ein zentrales Element des Festes war eine aufwendig gestaltete Geburtstagstorte, die mit bunten Dekorationen versehen war. Auf dem Kuchen waren mehrere Tiere abgebildet, darunter eine Giraffe, ein Löwe, ein Elefant und ein Krokodil. Der Name des kleinen Geburtstagskindes prangte mittig auf dem Gebäck.

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Boris Becker zeigte sich bei den Feierlichkeiten sichtbar gerührt und glücklich. Auf Fotos ist er gemeinsam mit seiner Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro zu sehen. Auf einem Bild hält das Paar die Kleine auf den Arm, während er auf einem anderen Foto strahlend seine Tochter in die Höhe hebt. Die Stimmung war von großer Zuneigung geprägt, was Becker auch in seinem englischen Instagram-Post an die Fans weitergab. Er dankte für ein wundervolles Jahr und wünschte Zoë alles Gute, wobei er ausdrückte, wie sehr sie geliebt wird.

Patchwork-Familie und Geschwister

Nicht nur die Eltern, auch der große Bruder Noah Becker war vor Ort und nimmt am Fest teil. Der dreiunddreißigjährige Sohn aus der ersten Ehe von Boris Becker ist Teil der Patchwork-Familie. Die Feier gilt als ein großes Ereignis, das die gesamte Familie zusammenbringt. Zoë ist das erste gemeinsame Kind von Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro. Für die Mutter ist es ihr erstes Kind, während der Vater bereits vier andere Kinder aus früheren Beziehungen hat.

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Die Geschwisterkonstellation ist umfangreich. Neben Noah gibt es Elias Becker, der siebenundzwanzig Jahre alt ist und aus der Ehe mit Barbara Becker stammt. Auch seine Tochter Anna Ermakova, die sechsundzwanzig Jahre alt ist, gehört zur Familie. Aus der Beziehung mit Lilly Becker geht der jüngste Sohn Amadeus hervor, der sechzehn Jahre auf dem Buckel hat. Die Zeitspanne zwischen dem ältesten und dem jüngsten Kind beträgt dreißig Jahre.

Hochzeit und Beziehungsgeschichte

Die Beziehung zwischen Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro hat sich in den letzten Monaten intensiv entwickelt. Das Paar heiratete im September letzten Jahres in Portofino. Diese Verbindung markiert ein neues Kapitel im Leben des Tennis-Profis. Ein Jahr nach der Eheschließung kam die kleine Zoë zur Welt, was die Familie vervollständigte. Die Partnerschaft hat dem ehemaligen Wimbledon-Sieger eine neue familiäre Struktur beschert.

Seit der Geburt der Tochter teilt Becker regelmäßig Einblicke in ihr Wachstum. Im Sommer hatte er bereits Fotos mit einem kleinen Tennisschläger seiner Tochter veröffentlicht. Damals kommentierte er augenzwinkernd, dass sich jemand auf das Damenfinale vorbereite. Ob Zoë später den Weg des Tennis einschlägt, ist noch unklar. Im Vordergrund stand am Geburtstag jedoch die reine Freude des Vaters.

Geschenke und weitere Termine

Unter den Geschenken für Zoë befanden sich auch Puppen im Format von Venus und Serena Williams. Diese speziellen Figuren stehen symbolisch für die Verbindung zur Tenniswelt, auch wenn die Tochter noch zu klein ist, um Sport zu treiben. Der Fokus lag in diesem Moment auf der Familiengemeinschaft und der Liebe der Eltern.

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Die Feiern sind für Boris Becker noch nicht abgeschlossen. Direkt im Anschluss an den Geburtstag seiner Tochter feiert er selbst seinen eigenen Geburtstag. Dieser Termin fällt auf den zweiundzwanzigsten November. Die familiären Anläufe liegen also sehr nah beieinander, was eine双重te Freude für die Familie bedeutet.