Boris Becker kritisiert Alexander Zverev: Dauerhafter Konflikt im deutschen Tennis

Boris Becker übt öffentliche Kritik an Alexander Zverev. Der Tennis-Legende fehlen dem Weltranglisten-Ersten Respekt und strategische Weitsicht. Die Spannungen eskalieren weiterhin.

Der offene Konflikt zwischen den deutschen Tennis -Größen Boris Becker und Alexander Zverev findet kein Ende. Im Podcast "Becker Petkovic" hat der 58-jährige Becker die aktuelle Nummer 1 der Welt erneut scharf kritisiert. Becker warnte davor, dass Zverev zu offen und geradeaus agiere, anstatt mehr Bedacht auf seine öffentliche Kommunikation zu nehmen.

Kritik an öffentlicher Kommunikation

Becker zog einen direkten Vergleich zu seiner eigenen Familie. Die drei ältesten Kinder des Tennis-Legenden sind in etwa im selben Alter wie Zverev. Becker erklärte, dass auch seine Söhne manchmal spontan im Affekt Dinge sagten, die sie später bereuten. Eine Woche später kämen sie zurück und gäben zu, sich falsch ausgedrückt oder die falsche Wortwahl getroffen zu haben. Ein solches Eingeständnis fehle bei Zverev derzeit.

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Ursachen für mangelnde Sympathie

Vorausgegangen war ein Interview des sechsmaligen Grand-Slam-Siegers im "Spiegel". Darin warf Becker Zverev eine schlechte Außendarstellung vor. Wenn es dem Spieler wichtig sei, mehr respektiert und sogar geliebt zu werden, vor allem in Deutschland, müsse er etwas dafür tun. Becker vermutet, dass die russischen Wurzeln der Eltern sowie das Sprechen von Russisch mit der Box auf dem Platz negativ auffielen. Zudem äußerte sich Zverev politisch nicht zum Krieg in der Ukraine. Dies komme zwar persönlich bei Becker gut an, in der Öffentlichkeit aber nicht.

Trainerwechsel und Leistungsanalyse

Bereits nach dem Achtelfinal-Aus bei den US Open kritisierte Becker die Spielweise von Zverev. Damals meinte Becker, das Spiel sei zu eindimensional und für den Gegner zu lesbar. Er betonte zwar, dass Zverev motiviert und fleißig sei, jedoch habe er sich nicht weiterentwickelt. Später schlug Becker im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" einen Trainerwechsel vor. Er glaubte, dass der dominante Einfluss des Vaters auf dem Trainingsplatz Probleme verursache.

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Nach dem Ausscheiden bei den Australian Open monierte Becker, Zverev habe seine Seele nicht auf dem Platz gelassen. Auch 2025, als Zverev im Viertelfinale scheiterte, blieb Becker bei seiner Kritik. Er hatte den Eindruck, Zverev spiele gegen Top-Spieler im selben Trott und hoffe nur auf ein gutes Ergebnis. Das Trainerteam aus Vater und Bruder sei für den letzten Schritt nicht gut genug gewesen.

Emotionale Reaktion und Gegenvorwürfe

Zverev schlug verbal zurück und verwies auf die einseitige Kritik. Er bemerkte, dass er bei Erfolg alles richtig mache, während bei Misserfolg alle, darunter Becker, sehr schlau wirken. Gegenüber "Sky" kritisierte er Becker als nicht aufrichtig. Zverev führte aus, dass persönliche Gespräche ganz anders abliefen als öffentliche Äußerungen vor der Kamera. Er vermisste jedoch den persönlichen Kontakt von Becker, obwohl dieser beim Turnier in Stuttgart vor Ort gewesen war.

Nachdem der Schlagabtausch für viel medialen Lärm sorgte, versuchte Becker, die Wogen zu glätten. Dennoch bleibt die Beziehung zwischen den beiden Männern angespannt. Beide haben als einzige Deutsche je Platz 1 der Weltrangliste im Herren-Tennis belegt, doch ihre öffentlichen Differenzen überschatten zunehmend die sportlichen Erfolge.