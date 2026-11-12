Boris Becker kritisiert Alexander Zverev erneut öffentlich

Die Kontroverse zwischen Boris Becker und Alexander Zverev nimmt kein Ende. Der Tennis-Star kommentiert öffentlich das Verhalten seines Landsmannes und fordert mehr Diskretion.

Die öffentliche Auseinandersetzung zwischen der deutschen Tennis-Legende Boris Becker und dem aktuellen Weltmeister Alexander Zverev führt weiterhin zu erheblichen medialen Wellen. Beide Athleten zählen zu den wenigen Deutschen, die je die Spitze der Herren-Weltrangliste erreichen konnten, doch ihre privaten Meinungsverschiedenheiten werden nun systematisch vor einem breiten Publikum ausgetragen. Diese anhaltende Distanz hat kürzlich in einem Podcast zu scharfen Worten des 58-jährigen Ex-Profis geführt, der das kommunikative Verhalten des aktuellen Nummer-Eins-Spielers erneut detailliert kritisierte.

Kommunikation als zentrales Kritikfeld

Becker äußerte im Podcast "Becker Petkovic" seine tiefgreifende Sorge um die öffentliche Wahrnehmung von Zverev. Er betonte, dass sein Landsmann manchmal zu offen und zu direkt kommuniziere und sich mehr Zeit für seine Worte nehmen sollte. Um seine Kritik zu untermauern, zog der ehemalige Grand-Slam-Sieger einen direkten Vergleich zu den Erziehungsmethoden bei sich selbst. Becker erklärte, dass seine drei ältesten Kinder, die etwa im selben Alter wie Zverev sind, ebenfalls spontan im Affekt Dinge sagten, die sie eine Woche später korrigierten oder als Missgeschicke der Wortwahl einräumten.

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Diese Anekdoten dienen Becker als Beleg dafür, dass reflektiertes Handeln und das Abwägen von Konsequenzen für einen Sportler im Rampenlicht unerlässlich sind. Er impliziert damit deutlich, dass Zverev diese Selbstreflexion oft vermissen lasse. Die Kritik richtet sich nicht gegen die sportlichen Fähigkeiten des aktuellen Weltachten, sondern ausschließlich gegen die Art und Weise, wie dieser sich in der Öffentlichkeit präsentiert und in Interviews agiert. Für Becker ist dies ein Hindernis für eine breitere Akzeptanz in der deutschen Sportcommunity.

Politische Distanz und journalistische Schärfe

Hintergrund dieser aktuellen Attacken war ein Interview, das der sechsmalige Grand-Slam-Sieger kürzlich im Magazin "Spiegel" führte. In diesem Gespräch warf Becker Zverev vor, eine schlechte Außendarstellung zu pflegen, die ihm respektvolle Anerkennung, insbesondere in seiner Heimat Deutschland, verwehrt. Becker spekulierte über die Gründe für diese Distanz und nannte dabei spezifische kulturelle und politische Faktoren. Er verwies darauf, dass Zverevs Eltern aus Russland stammen und er auf dem Tennisplatz russisch mit seinem Trainer spricht.

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Ebenso kritisierte Becker, dass Zverev sich politisch distanziert vom Krieg in der Ukraine verhalte. Obwohl Becker persönlich dies nachvollziehen könne, sei dies bei der deutschen Öffentlichkeit nicht gut angekommen. Ein weiterer spezifischer Punkt in Becks Kritik betrifft den Umgang des Tennisstars mit deutschen Journalisten. Er beschrieb Zverevs Verhalten in Interviews als eher schroff und unnötig distanziert. Dies erschwere den Aufbau einer emotionalen Bindung zum Publikum, was für einen Sportler von Rang entscheidend sein kann.

Becker argumentiert, dass Respekt nicht automatisch gewährt wird, sondern aktiv erarbeitet werden muss. Er stellt die Frage in den Raum, warum Zverev bisher nicht die Herzen der deutschen Fans zufliegen kann, und liefert dafür seine eigene, provokante Analyse. Diese Analyse geht weit über das reine Sportliche hinaus und berührt gesellschaftliche und kulturelle Tabus. Sie zeigt, wie sensibel die deutsche Öffentlichkeit auf die Haltung ihrer Sportstars reagiert, insbesondere in geopolitisch angespannten Zeiten.

Historische Kritik am Trainerteam und der Spielweise

Die derzeitigen Wortgefechte sind nur die jüngste Episode in einer langen Geschichte zwischen den beiden Tennisspielern. Bereits nachdem Zverev bei den US Open im Achtelfinale ausschied, kritisierte Becker die damalige Spielweise des damals 22-jährigen Spielers. Becker, der an diesem Turnier in New York persönlich anwesend war, nannte das Spiel zu eindimensional und für den Gegner zu leicht lesbar. Er räumte zwar die Motivation und Fleiß ein, attestierte Zverev jedoch einen Mangel an Weiterentwicklung, während die Konkurrenz nicht schlafe.

Diese Kritik am fehlenden Fortschritt wurde in den folgenden Jahren von Becker konsequent weiterverfolgt. Nach weiteren enttäuschenden Leistungen schlug Becker im Interview mit der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" einen Trainerwechsel vor. Er vermutete, dass die enge Zusammenarbeit mit dem Vater und Bruder im Trainerteam Probleme verursacht. Becker glaubte, solange der Vater eine dominante Rolle auf dem Platz einnehme, gehe alles nach seinem Kopf, was die Entwicklung des Spielers bremsen würde.

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Auch nach Zverevs Achtelfinal-Aus bei den Australian Open folgte harsche Kritik bei "Eurosport". Becker bemängelte eine zu passive Spielweise und das Fehlen der nötigen Leidenschaft und Seele auf dem Platz. Er betonte, dass man auch bei Niederlagen und schlechtem Spiel sich anstrengen müsse. Im Jahr 2025, nachdem Zverev im Viertelfinale scheiterte, wiederholte Becker diese Kritikpunkte. Er hatte den Eindruck, Zverev spiele gegen Top-Spieler im selben Trott und hoffe auf ein gutes Ergebnis, anstatt aktiv die Kontrolle zu übernehmen. Das Vater-Sohn-Trainerteam habe dies gut gemacht, sei aber für den letzten Schritt zum Grand-Slam-Titel nicht ausreichend.

Gegenseitige Vorwürfe im digitalen Zeitalter

Die wiederkehrenden öffentlichen Kommentare von Becker lösten bei Zverev einen verbalen Gegenangriff aus. Der deutsche Tennis-Star wies die Kritik scharf zurück und erklärte, dass er immer alles richtig mache, wenn es gut laufe, während alle anderen im Fehlerfall nachträglich schlau wirken. Zverev fügte Becker dieser Liste zu und kritisierte ihn gegenüber "Sky" als unaufrichtig. Er behauptete, Becker präsentiere sich in der Öffentlichkeit anders als in privaten Gesprächen und trage gewissermaßen eine Maske, die er in persönlichen Gesprächen nie abgelegt habe.

Zudem monierte Zverev, dass Becker nie das persönliche Gespräch zu ihm gesucht habe. Er verwies darauf, dass Becker ihm nicht geschrieben oder kontaktiert habe, obwohl er beim Turnier in Stuttgart anwesend war. Zverev bewertete dieses Schweigen als sehr überraschend und mangelndes Engagement für eine konstruktive Beziehung. Diese gegenseitigen Vorwürfe haben die öffentliche Wahrnehmung der beiden Stars nachhaltig geprägt und zeigen, wie schwierig die Balance zwischen fachlicher Kritik und persönlicher Distanz im modernen Sport ist.

Trotz der anhaltenden Schärfe versuchte Becker nach der Welle von Schlagzeilen, die Wogen zu glätten. Er betonte erneut, dass er auf Zverevs Seite stehe und seine Kritik aus Sorge und nicht aus Bosheit äußere. Doch die Kluft, die sich durch diese öffentlichen Diskussionen gezogen hat, bleibt bestehen. Für die Tennis-Fans bleibt abzuwarten, wie sich die Beziehung zwischen diesen beiden deutschen Ikonen entwickeln wird, da die Weltrangliste weiterhin engen Raum für gegenseitige Vergleiche bietet.