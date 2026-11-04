Boris Becker kritisiert Alexander Zverev für Distanz zu Fans

Tennis-Legende Boris Becker mahnt ATP-Weltranglistenerste Alexander Zverev zu mehr Offenheit. Kritik an Umgang mit deutschsprachigen Medien.

Tennislegende Boris Becker übt scharfe Kritik an der öffentlichen Wahrnehmung des aktuellen ATP-Weltranglistenersten Alexander Zverev. Im Rahmen eines Interviews mit dem Nachrichtenmagazin Spiegel thematisierte der zweifache Grand-Slam-Gewinner die emotionale Distanz zwischen dem 29-jährigen Deutschen und seinen Anhängern. Becker warnte davor, dass der neue Status als Nummer 1 der Welt eine größere gesellschaftliche Verantwortung mit sich bringt, die Zverev bislang nicht ausreichend erfüllt.

Fans lehnen Zverev in Grand-Slam-Finals ab

Alexander Zverev stand in diesem Jahr in allen drei Grand-Slam-Turnieren im Finale und scheiterte dort jeweils. Boris Becker stellt fest, dass die Fans in diesen entscheidenden Matches fast durchweg die gegnerischen Spieler unterstützt haben. Dies sei aus Sicht der Tennis-Ikone nicht gut und habe klare Gründe. Becker betont, dass es für den Sportler wichtig sei, mehr Zugänglichkeit zu zeigen, um die Herzen der Zuschauer, insbesondere im Heimatland Deutschland, zurückzugewinnen.

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Becker fordert mehr Charm und öffentliche Nähe

Der 64-jährige Becker räumt ein, Alexander Zverev privat als charmanten, witzigen und ordentlichen Menschen kennengelernt zu haben. Doch diese Eigenschaften würden im öffentlichen Raum nicht ausreichend transportiert. Becker vermutet, dass Zverev die Notwendigkeit eines engen Kontakts zur Öffentlichkeit nicht als Priorität einstuft. Da er nun die Spitze der Weltrangliste innehat, hat sich seine Bedeutung verändert. Wer an der Nummer 1 der Tenniswelt steht, wird anders wahrgenommen und muss eine andere Verantwortung gegenüber der Fangemeinde übernehmen.

Exotische Herkunft und PR-Strategien als Hindernisse

Boris Becker liefert verschiedene Erklärungsansätze für die abweisende Stimmung. Alexander Zverevs Eltern stammen aus Russland, weshalb er an den Linien oft russisch mit seiner Box kommuniziert. Zudem äußert er sich politisch kaum zum Krieg in der Ukraine, was Becker persönlich zwar nachvollzieht, aber nicht gut ankommen lässt. Weitere Faktoren seien das Gold-Kettchen als Glücksbringer und ein oft als schroff empfundener Umgang mit deutschsprachigen Journalisten.

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Umgang mit Vorwürfen und rechtliche Klärung

Ein weiterer Kritikpunkt von Boris Becker bezieht sich auf die Aufarbeitung der häuslichen Gewaltvorwürfe gegen Alexander Zverev. Der Vorwurf wurde vor Gericht gelöst, was Becker als rechtliche Klärung anerkennt. Allerdings bemängelt Becker, dass die Situation im Nachhinein durch gezielte PR-Maßnahmen besser erklärt hätte werden können. Er stellt sich zwar nicht als Richter oder Ankläger hin, fordert aber eine transparente Kommunikation, die das Vertrauen der Öffentlichkeit stärkt.

Sportlicher Kontext und aktuelle Turniere

Alexander Zverev ist seit dem aktuellen Montag als erster Deutscher seit Boris Becker im Jahr 1991 die Nummer eins der Tenniswelt. Diese historische Bedeutung hebt die expectation an sein öffentliches Auftreten weiter an. Im Fokus der Aufmerksamkeit steht nun das Rolex Paris Masters, ein ATP-1000-Turnier in Frankreich. Mit dem neuen Weltranglistenersten erwartet das Tennis-Fanfeld ein starkes Engagement des deutschen Stars auf dem harten Platz in Paris.