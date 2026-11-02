Boris Becker kritisiert Alexander Zverev für fehlende Nähe zu den Fans

Tennis-Legende Boris Becker übt scharfe Kritik an der neuen Weltranglistenersten Nummer eins Alexander Zverev. Becker vermisst Nahbarkeit und erklärt, warum Zverev in Deutschland weniger geliebt wird als in der Vergangenheit.

Die aktuelle Nummer eins der ATP- Weltrangliste, Alexander Zverev, stößt bei der Tennis -Ikone Boris Becker auf kritische Resonanz. Becker äußert im Interview mit dem Magazin "Spiegel", dass der deutsche Tennis spieler nach seinem Sprung an die Spitze der Weltliga mehr Annäherung an die Öffentlichkeit zeigen sollte. Der 29-Jährige ist seit Montag als erster Deutscher seit 1991 an der Spitze der Liste notiert, doch sein Verhältnis zu den Fans gestaltet sich laut Becker komplex.

Akzeptanz in Grand-Slam-Finals fehlt

Becker verweist darauf, dass bei allen drei Grand-Slam-Finals des aktuellen Jahres die Zuschauermehrheit den Gegnern Zverevs die Unterstützung zukommen ließ. Diese Entwicklung beschreibt der ehemalige Weltklassenspieler als nicht gut und begründet dies mit nachvollziehbaren Gründen. Er vermutet, dass Zverev vielleicht einen Schritt mehr auf die Fans zugehen und sich öffentlicher zeigen müsste, um diese Distanz zu überwinden.

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Privat schätzt Becker den aktuellen Nummer-eins-Spieler dennoch hoch ein. Er charakterisiert Zverev als charmant, witzig und insgesamt in Ordnung. Dennoch scheint diese private Seite auf der großen Bühne nicht ausreichend rüberzukommen. Becker deutet an, dass Zverev diese persönlichen Eigenschaften möglicherweise nicht als essenziell genug für seinen neuen Status ansieht.

Verantwortung als neue Weltranglistenerste

Die Position der Nummer eins der Welt bringt eine veränderte Wahrnehmung und eine höhere Verantwortung mit sich, so Becker. Wer mehr Respekt oder sogar Liebe aus seinem Heimatland Deutschland erfahren möchte, müsse aktiv etwas dafür tun. Der Status als Top-Spieler erfordert eine andere Art der Kommunikation und Präsenz, die über die rein sportlichen Leistungen hinausgeht. Zverev hat diesen neuen Status nun inne und muss lernen, damit umzugehen.

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Kulturunterschiede und öffentliche Wahrnehmung

Ein möglicher Grund für die geringere Beliebtheit Zverevs bei den deutschen Fans liegt in seiner Herkunft und seinem öffentlichen Auftreten. Seine Eltern stammen aus Russland, und am Platz kommuniziert er häufig Russisch mit seinem Team. Zudem äußert er sich politisch nicht zum Krieg in der Ukraine, was Becker persönlich nachvollziehbar findet, aber bei der Öffentlichkeit auf Ablehnung stößt. Diese Stille wird als problematisch wahrgenommen.

Zusätzlich werden äußere Zeichen und der Umgangston kritisiert. Das Gold-Kettchen, das Zverev als Glücksbringer trägt, sowie sein als scharf beschriebener Umgang mit deutschen Journalisten tragen zur Distanz bei. Becker erkennt, dass diese Faktoren die Sympathie der Fans beeinflussen und dazu führen, dass er nicht die Herzen der Sportanhänger erobert wie es in den 80er- und 90er-Jahren der Fall war.

Umgang mit Vorwürfen und PR-Strategien

Becker äußert sich auch zu den rechtlichen Auseinandersetzungen und den Vorwürfen wegen häuslicher Gewalt, die gegen Zverev erhoben wurden. Er stellt klar, dass diese Angelegenheit vor Gericht gelöst wurde. Als Privatperson fühlt er sich weder als Richter noch als Ankläger, betont jedoch, dass die Kommunikation im Nachhinein mit besseren PR-Maßnahmen hätte begleitet werden können.

Die aktuellen Ereignisse umspielen das Turnier der Rolex Paris Masters, ein ATP-1000-Turnier in Frankreich. Hier tritt der neue Nummer eins der Welt auf der Bühne an, wo die Erwartungen an sein öffentliches Auftreten besonders hoch sind. Die Kombination aus sportlichem Erfolg und der Notwendigkeit, die öffentliche Meinung positiv zu beeinflussen, stellt eine neue Herausforderung für den Deutschen dar.

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Fazit und Ausblick auf die Zukunft

Die Kritik von Boris Becker zeigt, dass sportliche Exzellenz allein nicht mehr ausreicht, um die volle Anerkennung der Fans zu erhalten. Zverev steht vor der Aufgabe, seine Persönlichkeit und seine Werte neu zu definieren, um die Lücke zwischen sich und der deutschen Tennis-Nation zu schließen. Seine Zukunft als Nummer eins der Welt hängt nicht nur von Siegen auf der Bahn, sondern auch von seiner Fähigkeit ab, diese Distanz zu überwinden.