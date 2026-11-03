Boris Becker kritisiert Alexander Zverev für mangelnde Nähe zu deutschen Fans

Tennis-Legende Boris Becker fordert von Weltprimus Alexander Zverev mehr Öffnung. Kritik an seinem Auftreten nach dem Sprung auf Platz eins der ATP-Rangliste.

Die Tenniswelt hat sich seit Montag neu geordnet, doch die Emotionen in der deutschen Fangemeinde folgen diesen Zahlen nicht zwangsläufig. Alexander Zverev hat als erster Deutscher seit 1991 die Nummer eins der ATP-Rangliste erreicht, ein historischer Meilenstein für den 29-jährigen Berliner. Dennoch äußert sich seine Landsmann und Tennislegende Boris Becker besorgt über die Distanz zwischen dem neuen Weltranglistenersten und der Öffentlichkeit. Becker betont, dass Zverev mehr Nahbarkeit an den Tag legen muss, um die Herzen der Fans tatsächlich zu erobern.

Becker spricht dem aktuellen Weltprimus zwar privaten Charme und Humor zu, stellt jedoch fest, dass diese Eigenschaften im öffentlichen Raum nicht ausreichend wahrgenommen werden. Im Gespräch mit dem Magazin Spiegel deutet die Tennisikone an, dass Zverev sein eigenes Image möglicherweise nicht so gewichtet, wie es seine neue Position erfordert. Der Sprung an die Spitze bringe eine andere Bedeutung und Verantwortung mit sich, die sich auch in der Wahrnehmung durch die Medien und die Anhängerschaft niederschlägt. Wer die Nummer eins ist, wird anders betrachtet als zuvor.

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Kritik an der Fanakzeptanz bei Grand-Slam-Turnieren

Ein zentraler Punkt in Beckers Kritik ist das Verhalten der Zuschauer bei den großen Turnieren des Jahres. Bei allen drei Grand-Slam-Finals, in denen Zverev antrat, unterstützte die Mehrheit der Fans den jeweiligen Gegner des Deutschen statt ihn. Becker bezeichnet diese Entwicklung als nicht gut und vermutet tieferliegende Gründe für die mangelnde Sympathie. Er argumentiert, dass Respekt und vielleicht sogar Liebe vor allem im Heimatland Deutschland erarbeitet werden müssen. Wenn Zverev diesen Status erreichen will, müsse er aktiv etwas dafür tun, statt nur auf seine sportlichen Erfolge zu vertrauen.

Faktoren für die abweisende öffentliche Wahrnehmung

Becker geht in seiner Analyse den möglichen Ursachen der Distanz auf den Grund und listet mehrere Faktoren auf, die zur Ablehnung beitragen könnten. Zverevs russische Herkunft und die Kommunikation mit seiner Box auf Russisch auf dem Platz seien Aspekte, die von einigen Zuschauern kritisch gesehen werden. Zudem vermeide der Tennisprofi politische Stellungnahmen zum Krieg in der Ukraine. Becker selbst versteht diese Zurückhaltung, weist aber darauf hin, dass sie in der aktuellen politischen Landschaft nicht gut ankommt. Dies sei ein Punkt, an dem Zverev feilen müsse.

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Weitere Gründe für die kühle Rezeption sieht Becker in der äußeren Erscheinung und der Kommunikation des Spielers. Das Gold-Kettchen, das Zverev als Glücksbringer trägt, wird von Becker als möglicher Störfaktor identifiziert. Auch sein Umgang mit deutschen Journalisten wird oft als schroff und distanziert beschrieben. Diese Art der Interaktion trage wahrscheinlich dazu bei, dass die emotionale Bindung zwischen dem Sportler und seiner Basis schwach bleibt. Die Wahrnehmung wird hier stark durch nonverbale Signale geprägt.

Umgang mit strafrechtlichen Vorwürfen und PR-Maßnahmen

Ein weiterer schwieriger Aspekt, den Becker anspricht, ist die Vergangenheit um häusliche Gewaltvorwürfe gegen Zverev. Diese Angelegenheit sei zwar vor Gericht gelöst worden, doch die Art der Aufarbeitung habe Spuren in der öffentlichen Meinung hinterlassen. Becker betont, dass er weder Richter noch Ankläger sei, sondern aus Sicht eines Medienexperten urteilt. Er vertritt die Auffassung, dass man die Situation im Nachhinein mit gezielten PR-Maßnahmen besser kommunizieren und erklären hätte können, um das Vertrauen der Öffentlichkeit wiederherzustellen.

Die Kombination aus sportlichem Erfolg und persönlicher Präsentation entscheidet nun über die langfristige Prägung von Zverevs Image. Mit dem Beginn der Rolex Paris Masters steht der neue Weltprimus unter der Lupe der internationalen Berichterstattung. Das ATP-1000-Turnier in Frankreich bietet eine weitere Bühne, auf der sich zeigen wird, ob Zverev in der Lage ist, seine Führungsposition auch emotional zu untermauern. Die Zuschauer werden weiterhin genau hinsehen, ob sich die von Becker geforderte Öffnung einstellt oder die Distanz anhält.