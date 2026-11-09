Boris Becker kritisiert Alexander Zverev: Kontroverse um Weltrangliste Nr. 1

Boris Becker übte scharfe Kritik an Alexander Zverev nach dessen Aufstieg auf Platz 1 der Weltrangliste. Die Auseinandersetzung betrifft Trainingsmethoden und öffentliche Wahrnehmung in Deutschland.

Die deutsche Tennis welt steht erneut im Fokus einer intensiven öffentlichen Debatte zwischen den beiden erfolgreichsten deutschen Akteuren ihrer Generation. Boris Becker und Alexander Zverev sind die einzigen Deutschen, die jemals Platz 1 der Herren- Tennis - Weltrangliste erobert haben. Doch dieser gemeinsame Meilenstein überschattet keine harmony zwischen den beiden, sondern hat einen neuen Höhepunkt in einer langjährigen, kontroversen Beziehung erreicht. Kurz nachdem Alexander Zverev die Spitze der Weltrangliste erreicht hatte, äußerte der 58-jährige Becker Kritik an der Art und Weise, wie der aktuelle Top-Spieler seine öffentliche Rolle in Deutschland ausfüllt.

Kritik an Respekt und öffentlicher Wahrnehmung

Im Interview mit dem "Spiegel" machte Boris Becker deutlich, dass ihm die Außendarstellung von Alexander Zverev nicht ausreichend erscheint. Er betonte, dass der Tennisspieler, wenn er mehr Respekt und vielleicht sogar Liebe in seiner Heimat Deutschland erfahren wolle, aktiv etwas dafür tun müsse. Becker vermutet, dass verschiedene Faktoren dazu beitragen, warum Zverev bisher nicht die Herzen der deutschen Öffentlichkeit so ganz für sich gewonnen hat. Dazu zählt unter anderem der russische Hintergrund seiner Eltern sowie die Tatsache, dass er auf dem Tennisplatz russisch mit seiner Box kommuniziert.

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Ein weiterer Punkt, der von Becker angesprochen wurde, ist das politische Schweigen von Zverev bezüglich des Krieges in der Ukraine. Der ehemalige Weltranglistenerste erklärte, dass er die persönliche Haltung des aktuellen Sportstars zwar verstehen könne, aber diese Haltung in der deutschen Gesellschaft auf wenig Gegenliebe stoße. Darüber hinaus kritisierte Becker den Umgang von Zverev mit deutschen Journalisten als eher schroff und distanziert, was die öffentliche Wahrnehmung zusätzlich beeinflusst.

Historische Kritik an Spielweise und Trainingsstruktur

Diese aktuellen Äußerungen sind nur das neueste Kapitel in einer langen Geschichte der Kritik von Boris Becker an der Entwicklung von Alexander Zverev. Bereits nach dem Achtelfinal-Aus von Zverev bei den US Open kritisierte Becker die damalige Spielweise des 22-jährigen Spielers. Becker, der vor Ort in New York war, urteilte, dass das Spiel zu eindimensional und für Gegner leicht lesbar sei. Er räumte zwar ein, dass Zverev motiviert und fleißig sei, vermisste jedoch eine weitere sportliche Entwicklung, während die Gegner nicht schlafen würden.

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Auch in den folgenden Jahren blieb die mangelnde Weiterentwicklung ein wiederkehrender Kritikpunkt von Becker. Als die Leistungen von Zverev weiterhin enttäuschend verliefen, schlug der 58-Jährige in der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" einen Trainerwechsel vor. Er spekulierte über einen möglichen Wechsel im Februar und betonte die Notwendigkeit, dass Zverev mehr Zeit alleine mit einem neuen Trainer verbringen sollte. Becker glaubt, dass die dominante Rolle des Vaters bei den Trainingseinheiten Probleme mit sich bringt und die Entscheidungen immer nach dem Kopf des Vaters gehen.

Obwohl Zverev zu diesem Zeitpunkt bereits zu den besten Tennisspielern der Welt gehörte, wartete er weiterhin vergeblich auf einen Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier. Nach dem Achtelfinal-Aus bei den Australian Open kritisierte Becker ihn bei "Eurosport" scharf. Er vermisste die Leidenschaft und den Einsatz auf dem Platz, obwohl er einräumte, dass man verlieren und schlecht spielen könne, sich aber immer anstrengen müsse. Auch beim Scheitern im Viertelfinale 2025 übte Becker Kritik am Trainerteam und dem Trott, in dem Zverev gegen Top-Spieler agiere.

Wechselseitsige Vorwürfe und emotionale Reaktionen

Alexander Zverev ging verbal zurück und kritisierte die Glaubwürdigkeit von Boris Becker. Er äußerte den Eindruck, dass Becker im privaten Gespräch anders auftritt als vor der Kamera, und vermutete eine andere "Maske" in öffentlichen Auftritten. Zverev bedauerte, dass Becker nicht das persönliche Gespräch zu ihm suche, obwohl er beim Turnier in Stuttgart vor Ort gewesen sei. Er bewertete das Ausbleiben von Kontakt als sehr überraschend und legte dar, dass er bei seinem Erfolg immer alles richtig mache, während bei Rückschlägen andere, einschließlich Becker, sehr schlau wirken.

Becker versuchte später, die Wogen zu glätten und betonte in einem gemeinsamen Podcast mit Andrea Petkovic, dass er auf Zverevs Seite stehe und dessen Erfolge wolle. Er interpretierte seine Kritik als Hinweise zur Verbesserung und berichtete, dass ihn eine Pressekonferenz von Zverev emotional berührt habe. Becker gab an, sich sofort bei dem Tennisspieler gemeldet zu haben, um zu überprüfen, ob alles in Ordnung sei. Zverev habe daraufhin mit einem "Daumen hoch" geantwortet, was eine vorübergehende Beruhigung der Lage andeutete.

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Aktueller Stand und zukünftige Perspektiven

Trotz der verbalen Annäherung befindet sich Alexander Zverev weiterhin in einer Formkrise. Seine jüngsten Ergebnisse, wie das Scheitern in der dritten Runde der US Open, deuten darauf hin, dass die von Becker angeprangerten Defizite in der Konstanz und Mentalität noch nicht vollständig überwunden sind. Die Debatte um die optimale Trainingsstruktur und die öffentliche Rolle des deutschen Top-Tennisspielers wird somit weiter anhält.

Die Situation zeigt die Komplexität der Beziehung zwischen einer Tennis-Legende und dem aktuellen Spitzenathleten. Während Becker aus der Perspektive der Erfahrung und der deutschen Öffentlichkeit interveniert, verteidigt Zverev seine Unabhängigkeit und seine Art, den Druck der Weltrangliste Nummer 1 zu bewältigen. Die Zukunft wird zeigen, ob diese unterschiedlichen Wege zu einem gemeinsamen Erfolg oder zu weiteren Differenzen führen werden. Bis dahin bleibt die Öffentlichkeit gespannt auf die nächsten Turniere und Leistungen von Alexander Zverev.