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Boris Becker kritisiert Alexander Zverev nach Platz 1

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Boris Becker kritisiert Alexander Zverev nach Platz 1
Alexander Zverev · Boris Becker · ATP
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Boris Becker übt scharfe Kritik an Alexander Zverev nach dem Sprung auf Platz 1 der Weltrangliste. Der Tennis-Star reagiert gelassen und bezeichnet die Aussagen als Blödsinn.

Alexander Zverev hat als zweiter Deutscher nach Boris Becker Platz 1 der ATP - Weltrangliste erreicht. Diese historische Leistung ging jedoch nicht ohne Kontroversen vonstattengehen. Boris Becker verzichtete auf eine persönliche Gratulation an den Tennis spieler. Stattdessen äußerte er sich kritisch in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel.

Kritik an Herkunft und Verhalten

Boris Becker begründete seine Distanz mit vier spezifischen Gründen. Er nannte die russische Herkunft der Eltern von Alexander Zverev. Weiterhin monierte Becker die fehlende öffentliche Äußerung des Spielers zum Ukraine-Krieg. Als dritten Punkt führte Becker das ständige Spielen an Hemd und Ketten auf. Zuletzt kritisierte er die besseren und cooler wirkenden Interviews auf Englisch im Vergleich zu deutschen Aussagen.

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Reaktion von Alexander Zverev

Alexander Zverev reagierte mit zwei Tagen Verzögerung auf die Äußerungen des Altmeisters. Er bezeichnete die Kommentare als relativen Blödsinn. Der Tennisspieler vermutet, dass Becker alles kommentieren muss, was er tut. Er wies darauf hin, dass Becker frei in der Entscheidung bleibe, solches Verhalten an den Tag zu legen.

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Historischer Kontext und Medienauftritt

Die soziale Distanz zwischen den beiden Tennisgrößen ist bekannt. Boris Becker war 1991 zwölf Wochen lang die Nummer 1 der Welt. Er gratulierte lediglich über soziale Netzwerke. Eine persönliche Nachricht fehlte trotz oder wegen der vielen Meinungsverschiedenheiten. Der Davis-Cup in Trier im Jahr 2023 diente als Ort der gemeinsamen Gegenwart. Boris Becker war dort als Gast des deutschen Teams anwesend.

Ausblick auf die ATP Finals in Turin

Ein persönliches Gespräch bleibt offen. Vielleicht holt Becker die Gratulation nach. Beide könnten sich in Turin bei den ATP Finals wiedersehen. Boris Becker kommentiert vom 19. bis 22. November für Sky Sport das Turnier. Sollte Alexander Zverev dann noch im Wettbewerb sein, könnte ein zufälliges oder gezieltes Treffen erfolgen. Die Atmosphäre in Italien wird voraussichtlich gespannt sein.

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