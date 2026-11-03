Boris Becker kritisiert Alexander Zverevs Image und mangelnde Nähe zu Fans

Tennis-Legende Boris Becker fordert von der neuen Nummer eins Alexander Zverev mehr Öffentlichkeitsarbeit. Kritik an dessen Distanz und Umgang mit Journalisten.

Die deutsche Tennis-Nation hat einen neuen König, doch die emotionale Verbindung zum Volk bleibt aus. Boris Becker äußert sich im Spiegel-Interview scharf zur öffentlichen Wahrnehmung von Alexander Zverev, der seit Montag als erster Deutscher seit 1991 die Spitze der ATP- Weltrangliste innehat. Der 29-Jährige steht nun in einer Verantwortung, die über sportliche Erfolge hinausgeht, wie der ehemalige Grand-Slam-Gewinner betont.

Kritik an mangelnder Fan-Zugänglichkeit

Boris Becker wünscht sich von Alexander Zverev deutlich mehr Nahbarkeit und eine stärkere Bindung zur Fangemeinde. Bei den drei Grand-Slam-Finals dieses Jahres unterstützten die Zuschauer überwiegend die Gegner des deutschen Top-Tennisspielers, ein Phänomen, das Becker als "nicht gut" und durch klare Gründe erklärt sieht. Er vermutet, dass Zverev selbst nicht erkennt, wie wichtig es ist, etwas für diese Akzeptanz zu tun, obwohl er privat charmant, witzig und in Ordnung sei.

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Der Status als Nummer eins der Welt bringe eine andere Bedeutung und Wahrnehmung mit sich, so Becker weiter. Wenn Respekt und sogar Liebe vor allem im Heimatland Deutschland angestrebt werden, müsse der Sportler aktiv dafür arbeiten. Die aktuelle Distanzierung werde als Versäumnis wahrgenommen, obwohl das Talent auf dem Platz unbestritten ist. Die öffentliche Meinung bildet dabei oft einen Kontrast zur privaten Person.

Mögliche Ursachen für die negative Stimmung

Boris Becker nennt mehrere spezifische Faktoren, die zur kühlen Aufnahme von Alexander Zverev beitragen könnten. Dazu zählt die Herkunft seiner Eltern aus Russland sowie das Sprechen Russisch mit seiner Box während der Matches. Politische Äußerungen zum Krieg in der Ukraine fehlen komplett, was Becker persönlich nachvollzieht, aber in der Öffentlichkeit schlecht ankommt. Diese Stille wird als Chance verpasst gewertet.

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Zudem erwähnt Becker das Gold-Kettchen als Glücksbringer, das als möglicher Symbolträger für Distanz interpretiert wird. Ein weiterer Punkt ist der oft als schroff beschriebene Umgang mit deutschen Journalisten. Während Becker im Privatkontakt positive Erfahrungen macht, scheint die professionelle Interaktion im Medienrummel häufiger zu scheitern. Dies erschwert den Aufbau einer breiten Sympathiebasis.

Umgang mit Vorwürfen und rechtlichen Auseinandersetzungen

Ein sensibler Aspekt in der öffentlichen Debatte sind die früheren Vorwürfe wegen häuslicher Gewalt gegen Alexander Zverev. Boris Becker stellt klar, dass diese Angelegenheit vor Gericht gelöst wurde. Er positioniert sich weder als Richter noch als Ankläger, übt aber konstruktive Kritik an der strategischen Kommunikation. Man hätte bestimmte PR-Maßnahmen im Nachhineit besser erklären können, um Missverständnisse oder negative Assoziationen abzumildern.

Diese Einschätzung zeigt, dass reine juristische Klärung nicht automatisch zur gesellschaftlichen Rehabilitation führt. Die Art und Weise, wie man mit Kontroversen umgeht, prägt das langfristige Image eines Sportlers maßgeblich. Becker plädiert hier für mehr Transparenz und proaktives Handeln, statt sich hinter der gerichtlichen Entscheidung zu verstecken.

Ausblick: Rolle als neue Nummer eins unter Beweis stellen

Jetzt beginnt für Alexander Zverev eine neue Phase unter dem Druck der Erwartungshaltung. Als erster deutscher Weltranglistenerster seit Boris Beckers Erfolg im Jahr 1991 trägt er die Last der nationalen Hoffnung. Das kommende Rolex Paris Masters bietet ihm eine erste Bühne, um diesen neuen Status zu festigen. Das ATP-1000-Turnier in Frankreich wird live übertragen und markiert den Start in diese verantwortungsvolle Ära.

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Die Medienlandschaft beobachtet genau, wie der 29-Jährige seine Rolle definiert. Werden die von Becker angesprochenen Defizite in Sachen Zugänglichkeit und Kommunikation behoben, könnte sich das Blatt wenden. Bis dahin bleibt die Frage offen, ob der sportliche Triumph allein reicht, um die Herzen der Deutschen zu erobern. Die nächsten Monate werden zeigen, ob Zverev die Lektion aus der Kritik zieht und sein Image aktiv formt.