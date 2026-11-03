Boris Becker kritisiert Alexander Zverevs Umgang mit Fans

Boris Becker wünscht sich mehr Offenheit von Tennis-Weltranglistenerster Alexander Zverev. Der Tenner erklärt, warum der Deutsche in Grand-Slam-Finals weniger Unterstützung erhält als erwartet.

Die Tennis -Legende Boris Becker übt scharfe Kritik am öffentlichen Auftreten des aktuellen Weltrangliste nersten Alexander Zverev. Im Interview mit der Zeitschrift "Spiegel" äußerte Becker den Wunsch, sich von dem 29-jährigen Deutschen mehr Nahbarkeit zu wünschen. Becker verweist darauf, dass Fans die drei Grand-Slam-Finals, an denen Zverev in diesem Jahr teilgenommen hat, überwiegend dessen Gegner unterstützt haben, was aus seiner Sicht nicht gut sei und klare Gründe habe.

Zverevs Status als Weltranglistenerster

Der 29-jährige Alexander Zverev hat seit Montag die Nummer eins der Tenniswelt erreicht. Er ist der erste Deutsche in dieser Position seit Boris Becker im Jahr 1991. Diese neue Position bringt laut Becker eine andere Bedeutung und Verantwortung mit sich. Man werde als Nummer eins anders wahrgenommen. Zverev müsse etwas dafür tun, um mehr respektiert zu werden. Im besten Fall sollte er sogar geliebt werden, vor allem in seinem Heimatland Deutschland. Becker betont, dass Zverev dies als Wichtigkeit erkennen muss.

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Gründe für die Distanz zu den Fans

Becker spekulative über die Gründe für die geringere Fanunterstützung. Er hat Zverev privat erlebt und beschreibt ihn als charmant, witzig und in Ordnung. Zverev habe diese Eigenschaften, sehe sie aber vielleicht nicht als wichtig genug an. Eine weitere Ursache sieht Becker in der Herkunft von Zverevs Eltern aus Russland. Auf dem Tennisplatz kommuniziert der Deutsche oft russisch mit seiner Box. Zudem äußert er sich politisch überhaupt nicht zum Krieg in der Ukraine, was Becker persönlich versteht, aber bei den Fans schlecht ankommt.

Kritik am Auftreten und zur Vorwürfe

Neben der Sprachwahl wird auch Zverevs Gold-Kettchen als möglicher Glücksbringer als hinderlich für die Fanbindung betrachtet. Häufig wird sein Umgang mit deutschen Journalisten als schroff empfunden. Zu den Vorwürfen wegen häuslicher Gewalt gegen Zverev äußert sich Becker vorsichtig. Das Thema wurde vor Gericht gelöst. Becker gibt an, weder Richter noch Ankläger zu sein. Er bemängelt jedoch, dass man die Situation im Nachhinein mit bestimmten PR-Maßnahmen besser erklären hätte können, um das Image zu schützen und die Distanz zu verringern.

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Ausblick auf das Rolex Paris Masters

Die aktuelle Situation findet ihren vorläufigen Höhepunkt im Rolex Paris Masters. Das ATP-1000-Turnier in Frankreich wird live übertragen. Alexander Zverev tritt als neue Nummer eins in den Wettbewerb ein. Alle Informationen zur Übertragung im Fernsehen und Livestream sind verfügbar. Der Tennis-Weltverband ATP registriert das Interesse an diesem historischen Ereignis für den deutschen Spitzensport. Die mediale Aufmerksamkeit ist besonders hoch, da Zverev nach Becker als zweiter Deutscher an die Spitze tritt.

Beckers Rat für die Zukunft

Boris Becker gibt klare Hinweise, wie Zverev seine Beziehung zu den Fans verbessern kann. Er muss möglicherweise ein bisschen mehr zulassen und offen zeigen, wer er ist. Der Charme, den Becker kennt, sollte sichtbarer werden. Wenn Zverev seine Bedeutung als Nummer eins erkennt, kann er seine Verantwortung besser wahrnehmen. Die Unterstützung in der Heimat Deutschland ist für seine Karriere langfristig entscheidend. Becker wünscht sich, dass Zverev diese Chance ergreift, um eine stärkere Verbindung zum Publikum aufzubauen.